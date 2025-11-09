وفاة العلامة المصري زغلول النجار عن 92 عاما

توفي العلامة المصري زغلول النجار، أحد أبرز العلماء والمفكرين الإسلاميين الذين كتبوا في الإعجاز العلمي في القرآن، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان عن عمر يناهز 92 عاما.

ونشر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك نبأ وفاته بالقول "ننعى للأمة الإسلامية وفاة العلامة الدكتور زغلول النجار".

وأعلن أن صلاة الجنازة ستكون غدا الاثنين بمسجد أبو عيشة في عمّان بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين.

وقد نعاه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قائلا "فقد العالم الإسلامي اليوم علما من أعلامه، وعالما من علمائه المخلصين، الداعية والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور زغلول النجار رحمه الله… بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء في ميادين العلم والإيمان والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة".

رحيل فارس الإعجاز العلمي | الأستاذ الدكتور #زغلول_النجار – رحمه الله نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/IYcTdFvjVi — الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (@iumsonline) November 9, 2025

وأضاف في بيان أن زغلول النجار "أحد أبرز العلماء الذين أسهموا في ترسيخ الإيمان وتعميق الوعي من خلال منهجه في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث جمع بين التخصص الدقيق في علوم الجيولوجيا والمعرفة الواسعة بعلوم الوحي، فكان مثالا للعالم الذي سخّر علمه في خدمة الدين، وربط بين حقائق الكون وآيات القرآن الكريم بأسلوب علمي مؤثر".

وزغلول النجار من مواليد 1933 بمحافظة الغربية في مصر، وهو عالم جيولوجي نبغ في أبحاث علوم الأرض وكرس حياته للبحث والتأليف في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

عُرف بنصرته لفلسطين والمسجد الأقصى..

توفي اليوم، العالم الجيولوجي والداعية الإسلامي المصري، زغلول النجار، في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 92 عاما.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/UkoRKmcCqT — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 9, 2025

ويعد النجار أحد أبرز مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي تأسست في مكة المكرمة عام 1986.

وهو زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وحصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز ببريطانيا، ومنحته الجامعة زمالتها في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كما حصل على الأستاذية في 1972.