من تحت الركام إلى التسليم.. رحلة جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب القسام عن تقدم عملية تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين حركة حماس وإسرائيل.

ويشمل الاتفاق تسليم 28 جثة إسرائيلية، بدأت المرحلة الأولى في 13 أكتوبر/تشرين الأول بتسليم 4 جثث، قبل أن تتواصل العملية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سُلمت 23 جثة أخرى خلال 12 عملية منفصلة نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المصادر إن عمليات البحث عن الجثث واجهت تحديات كبيرة، شملت وجود أغلبها تحت الركام الناتج عن القصف، ونقص المعدات والآليات المناسبة، فضلا عن فقدان المعلومات باغتيال العناصر المسؤولة عن ملف الأسرى.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت كتائب القسام أنها انتشلت جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح جنوب القطاع، وهي محتجزة منذ حرب 2014، ولا تزال فرق البحث تواصل العمل للعثور على 4 جثث متبقية تمهيدا لتسليمها.

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن عمليات الاستخراج تتم وسط أخطار كبيرة، بما فيها الذخائر غير المنفجرة وغياب المختبرات المحلية لتحليل الحمض النووي، وهو ما يعقد تأكيد هوية الجثث قبل تسليمها.

بينما تشترط إسرائيل تسلم كامل الجثث للشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق، تؤكد حماس أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين وتعاون فني ولوجيستي مكثف.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار خروقاته التي أسفرت عن استشهاد 242، ونحو 614 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.