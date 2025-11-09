مقتل 7 في قصف روسي استهدف منشآت طاقة في أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، السبت، إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ خلال هجمات الليلة الماضية على أوكرانيا استهدفت محطات فرعية تمد محطتين للطاقة النووية بالكهرباء وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على موقع إكس، إن روسيا استهدفت مرة أخرى المحطات الفرعية التي تمد محطتي خميلنيتسكي وريفني للطاقة النووية بالكهرباء.

وأضاف أن هذه الضربات لم تكن عرضية بل مخططة على نحو جيدة، متهما روسيا بتعريض السلامة النووية في أوروبا للخطر عمدا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 450 طائرة مسيرة و45 صاروخا.

ولقي 3 حتفهم وأصيب 12 آخرون في مدينة دنيبرو بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيا. وقال مسؤولون إن 3 قُتلوا في منطقة زاباروجيا وواحدا في منطقة خاركيف شمالي البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن منشآت للطاقة في مناطق كييف وبولتافا وخاركيف لحقت بها أضرار.

وقالت شركة تسينتر إنرجو المملوكة للدولة إن الهجمات هي الأكبر على منشآتها منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، وإنها أوقفت العمليات في منشآتها بمنطقتي كييف وخاركيف.

وأضافت الشركة التي تولد نحو 8% من كهرباء أوكرانيا، في بيان "وقع أحدث هجوم قبل أقل من شهر، ويهاجم العدو الآن جميع قدراتنا على توليد الكهرباء في الوقت نفسه. المحطات مشتعلة". وأضافت "توليدنا للكهرباء الآن يساوي صفر".

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة تكثيف العقوبات على روسيا لزيادة الضغط عليها.

وكتب على تطبيق تليغرام "مقابل كل ضربة تشنها موسكو على البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين قبل الشتاء، لا بد من اتخاذ رد بفرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، دون

استثناء".

ودعا وزير الخارجية الأوكراني إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث الصين والهند على الضغط على روسيا لوقف الهجمات على المنشآت التي تهدد بوقوع "حادث كارثي".

استهداف قطاع الطاقة

ومنذ بدء هجومها الشامل على أوكرانيا قبل ما يقرب من 4 أعوام، تستهدف روسيا قطاع الطاقة مع تزايد الحاجة إلى التدفئة.

وقالت شركة الطاقة الحكومية نفتوغاز إن روسيا شنت خلال خريف هذا العام 9 هجمات على منشآت غاز في غضون شهرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت "هجوما واسع النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة" على منشآت إنتاج الأسلحة والطاقة ردا على هجمات كييف على روسيا.

وذكرت روسيا أيضا أن قواتها تواصل تقدمها في معارك ضارية عند مدينتي بوكروفسك وكوبيانسك الرئيسيتين، وأنها سيطرت على قرية صغيرة في شرق أوكرانيا.

وتواصل أوكرانيا إطلاق طائراتها المسيرة لقصف منشآت النفط داخل روسيا.

ومع تعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، تسعى كييف إلى تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 406 طائرات مسيرة روسية و9 صواريخ، وإن 26 صاروخا و52 طائرة مسيرة روسية قصفت 25 موقعا.