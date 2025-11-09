مقتل لبناني بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

قُتل لبناني اليوم الأحد بغارة إسرائيلية استهدفت طريق بلدة الصوانة جنوبي لبنان، في إطار هجمات يشنها الاحتلال على الأراضي اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ سيارة من نوع "بيك آب" بين الصوانة وخربة سلم جنوبي لبنان، دون كشف هوية المستهدف.

وأمس السبت، قتلت استهدافات إسرائيلية 3 لبنانيين زعم جيش الاحتلال أنهم عناصر من حزب الله الذي لم يعلق بدوره على الأمر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية أسفرت عن مقتل عنصر في حزب الله بمنطقة برعشيت جنوبي لبنان، زاعما أنه قتل العنصر خلال قيامه بمحاولات لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في المنطقة.

كما أعلن قتله عنصرين من حزب الله في بلدة شبعا جنوبي لبنان بدعوى محاولتهما تهريب أسلحة.

تحذيرات إسرائيلية

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن تل أبيب حذرت واشنطن والجيش اللبناني من أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان، ونجح في تهريب مئات الصواريخ من سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

وزعمت المصادر أن الجيش اللبناني لا يقوم بما يكفي لوقف نشاط حزب الله، وقالت إنه في حال عدم تنفيذ عمليات جادة ستواصل إسرائيل استهداف مواقع الحزب بقوة داخل لبنان، وفق هيئة البث.

وادعت المصادر -بحسب هيئة البث- أن حزب الله أعاد تأهيل صواريخ ومنصات أصيبت خلال المعارك الأخيرة، ونجح في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد.

وقالت هيئة البث إنه خلال الشهر الأخير نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 غارة في جنوب لبنان، بينها هجوم على موقع إستراتيجي يُعرف باسم "كشمير" ويستخدمه الحزب لإنتاج الصواريخ.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا غارات على بلدات عدة، كما انه أنذر مؤخرا مواطنين بالإخلاء، في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، مما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من اللبنانيين.