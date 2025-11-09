لافروف يبدي استعداده للقاء روبيو بشأن السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه مستعد للقاء نظيره الأميركي ماركو روبيو، ولكن يتعين أخذ مصالح موسكو في الاعتبار حتى يثبّت السلام في أوكرانيا.

ونفى الكرملين، يوم الجمعة، تكهنات بأن لافروف لم يعد يحظى بتأييد الرئيس فلاديمير بوتين بعد تجميد مساع لتنظيم قمة بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أن واشنطن ألغت القمة بعد أن بعثت وزارة الخارجية الروسية برسالة تفيد، أن موسكو غير مستعدة للتنازل عن مطالبها في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر "إن محادثة لافروف وروبيو جعلت واشنطن تحجم عن عقد القمة".

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل المنتظم".

وأضاف "أنه أمر مهم لمناقشة القضية الأوكرانية وللتقدم في جدول الأعمال الثنائي، ولهذا السبب نتواصل هاتفيا ونحن على استعداد لعقد اجتماعات وجها لوجه عند الضرورة".