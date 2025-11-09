كيف علق سوريون على فيديو الشرع وهو يلعب كرة السلة؟

تزامنا مع وصول الرئيس السوري احمد الشرع إلى واشنطن، نشر وزير خارجيته أسعد الشيباني مقطع فيديو يظهر فيه الاثنان يلعبان كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأميركية ويسجلان الأهداف، واعتبر البعض الفيديو رسالة ذات مغزى سياسي.

وظهر الشرع والشيباني وهما يلعبان كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر والعميد كيفن لامبرت قائد قوة المهام المشتركة.

و تزامن نشر الفيديو مع إطلاق وزارة الداخلية السورية مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية واسعة النطاق في عدد من المحافظات، تستهدف ملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة جُمعت عبر عمليات رصد وتتبع ممنهجة للتحركات المشبوه، وتستهدف أوكار التنظيم وملاحقة عناصره المتخفّين، وتستمر العملية لعدة أيام متتالية.

ووصف المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا هذه العملية الأمنية بالاستباقية، وقال إن الحملة على خلايا تنظيم الدولة شملت 61 عملية دهم، و71 اعتقالا في مختلف المحافظات، وجرى ضرب الخلايا في أكثر من منطقة واعتقال قياديين كبارا وخطيرين.

وشاهد السوريون الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس ووزير خارجيته وهما يلعبان كرة السلة، وتابعوا العملية الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية على تنظيم الدولة، وعبّروا عن رأيهم في تعليقات أوردت بعضها حلقة (2025/11/9) من برنامج "شبكات".

ويؤيد حمود من يقولون إن الفيديو يحمل رسائل، بقوله:

" ليست مجرد تسلية، هذه رسائل. الرئيس يسدد من خارج الخط اليساري، وكأنه يقول: نحن نعرف من أين نضرب، وبأي زاوية نكسر قواعد خصومنا. ووزير خارجيته يسدد خلفه بالطقم الرسمي، ليؤكد أن الدبلوماسية ليست للزينة، بل شريكة في تسجيل الأهداف" بواسطة

ومن جهته، يدعم أبو الشيخ رئيسه، ويعلق:

" الرئيس احمد الشرع رجل حرب وخنادق ويعمل لما هو في صالح شعبنا وبلدنا المدمر أكثر من نصفه وأكثر من 10 مليون نازح ومهجر ونحن شعبه معه ومع دولتنا على السلم والحرب" بواسطة

ويعتبر عصام أيضا أن الفيديو يحمل رسائل، إذ غرّد يقول:

"هو يوجه رسائل للداخل والخارج بكرة السلة، ويقول ضرباتنا دقيقة صبرا جميلا" بواسطة

وتعارض سوما نشر الفيديو مبررة ذلك، بالقول:

" صراحة ليس في صالحه نشر هذا الفيديو.. نحن نفهم أن السياسة تتطلب علاقات وكذا، لكن الفيديو مستفز للشعوب العربية التي ذاقت الويل بسبب الأميركيين.. الفيديو ما كان له داعي" بواسطة

ويذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع يزور واشنطن على رأس وفد حكومي، ومن المرتقب أن يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب يوم غد الاثنين.