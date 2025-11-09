قطر الخيرية تعقد شراكات دولية خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

وقّعت جمعية قطر الخيرية اتفاقيات جديدة لدعم الاستجابة الإنسانية مع منظمات دولية عدة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة.

وقالت الجمعية إنها وقّعت مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الإنساني والتنموي من خلال شراكة إستراتيجية لدعم الاستجابة الإنسانية وحماية المهاجرين والنازحين عبر العالم وتطوير حلول مستدامة في هذه المجالات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 "فرسان غزة".. فريق شبابي يضيء الطريق بالإبداع والعمل التطوعي

"فرسان غزة".. فريق شبابي يضيء الطريق بالإبداع والعمل التطوعي list 2 of 2 كيف تنهض غزة بالمبادرات الذاتية؟ end of list

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة وقطر الخيرية عن شراكة جديدة تهدف إلى تقديم المزيد من الإغاثة العاجلة للأطفال والأسر المتضررة من الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

وستمكن هذه الشراكة منظمة إنقاذ الطفولة وقطر الخيرية من تنفيذ برامج ومبادرات إنسانية وتنموية جديدة لدعم الأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم.

وقد تشمل هذه البرامج المعونات المالية النقدية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والتمكين الاقتصادي والطفولة والرعاية الاجتماعية والوئام المجتمعي.

وبهدف إطلاق هذه الشراكة فعليا تقدم قطر الخيرية مساهمة قدرها مليون دولار ضمن برنامج مشترك بقيمة مليوني دولار مع منظمة إنقاذ الطفولة، بهدف دعم 2133 أسرة ضعيفة ومتأثرة بالنزاعات من خلال تقديم مساعدات نقدية متعددة الأغراض.

وفي المجال الصحي، وقّعت قطر الخيرية ومنظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الإنساني والتنموي وتقديم الدعم الصحي للفئات الأكثر هشاشة والمتضررة من الأزمات والكوارث حول العالم.

قطر الخيرية ومنظمة الصحة العالمية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي والإنساني.

تهدف الاتفاقية إلى دعم الاستجابة للطوارئ الصحية، وتقديم خدمات طبية وإنسانية للفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى التعاون في بناء القدرات وتطوير البرامج التي تضمن وصول المجتمعات المتضررة إلى خدمات صحية… pic.twitter.com/MpsXD1533B — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) November 5, 2025

وتهدف المذكرة إلى إرساء شراكة إستراتيجية بين الطرفين من خلال إطار تعاون مؤسسي يعزز التكامل بين القدرات الفنية والتشغيلية.

إعلان

وتنص المذكرة على التعاون الوثيق بين الطرفين في مجالات رئيسية عدة تشمل الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، وتقديم المساعدات الإنسانية في الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة من خلال برامج الرعاية الصحية والاجتماعية ودمج مبادئ الحماية في المبادرات الإنسانية والتنموية.

وتُعتبر المذكرة امتدادا للحوار الإستراتيجي المتنامي بين منظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتعكس الالتزام المشترك بتحقيق نتائج صحية وإنسانية أفضل للفئات الأكثر هشاشة.