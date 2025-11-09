فرنسا تعلّق عمل شركة "شي إن" حتى تمتثل للقوانين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن بدء إجراءات تعليق المنصة الرقمية التابعة لشركة "شي إن" (Shein) الصينية في فرنسا، في ظل الجدل المتزايد حول أنشطتها، واتهامها بالاحتيال على الأطفال وبيع دمى ومجسمات لها صلة بالمواضيع الإباحية.

وقال مكتب رئيس الوزراء -في بيان- إن الحكومة باشرت إجراءات تعليق عمل منصة "شي إن" في فرنسا، إلى أن تثبت للسلطات العامة أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.

من جانبها، أعلنت الشركة أنها تأخذ علما بقرار الحكومة الفرنسية القاضي بتعليق نشاطها مؤقتا في فرنسا، مؤكدة رغبتها في الانخراط في حوار سريع مع السلطات.

وتواجه الشركة انتقادات بعد أن اكتشفت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي وجود دمى جنسية مصممة بشكل أطفال معروضة على موقع الشركة الإلكتروني.

وأحيلت القضية إلى الادعاء العام الفرنسي من قِبَل هيئة مكافحة الاحتيال، في حين أعلنت الشركة أنها لن تعود لمثل الممارسات ولن تقوم بعرض مواضيع ذات صلة بالمحتويات المرتبطة بالترويج للجنس.

وسبق للقضاء الفرنسي أن غرّم شركة "شي إن" 3 مرات خلال العام الجاري، بمبالغ يصل مجموعها إلى 191 مليون يورو (212.5 مليون دولار) بتهم تقديم معلومات مضللة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد من افتتاح الشركة أول متجر دائم لها في أحد أماكن التسوق الراقية في العاصمة باريس.