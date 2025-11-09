القسام: سنسلم جثة غولدن والاستسلام غير موجود في قاموسنا

أعلنت كتائب القسام أنها ستسلم جثة الضابط هدار غولدن التي عثر عليها ظهر أمس السبت في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على حاجتها إلى طواقم ومعدات فنية إضافية لاستخراج ما تبقى من جثث.

وتم أمس استخراج جثة هذا الأسير من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما على أسره خلال حرب عام 2014.

وأكدت كتائب القسام في بيان نشرته على قناتها في تليغرام أنها التزمت بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة.

وقالت القسام إنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وإن عليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع "وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته".

وتابعت كتائب القسام بالقول "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية تستعد لاستلام جثة أسير الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (منتصف النهار بتوقيت غرينيتش) دون تحديد هويتها.

جثة هدار غولدن

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت نقلا عن مصدر سياسي اليوم الأحد أن إسرائيل تطالب حماس بإعادة جثة هدار غولدن فورا، والذي استخرجت رفاته من رفح جنوبي قطاع غزة بعد أن كان أسيرا منذ عام 2014.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي للصحيفة إن تل أبيب تنظر إلى تسليم جثة غولدن "بخطورة بالغة".

وكان مصدر قيادي في كتائب القسام قال للجزيرة أمس السبت إن القسام انتشلت بصحبة فريق من الصليب الأحمر الدولي جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي قتل عام 2014 من نفق غربي مدينة رفح.

ويرتبط تسليم جثة غولدن في سياق تفاوضي حساس يتعلق بملف المقاتلين الفلسطينيين العالقين في رفح، حيث ربطت تقارير صحفية -بينها موقع أكسيوس- في الأيام الأخيرة بين تسليم جثة غولدن والسماح بممر آمن لإجلاء نحو 200 مقاتل من القسام عالقين في تلك المنطقة.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وقد بقيت 5 جثث تعود لتايلندي و4 إسرائيليين بينهم الضابط هدار غولدن الذي انتشلت جثته اليوم من رفح.