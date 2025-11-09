القسام: نحتاج طواقم ومعدات إضافية لاستخراج ما تبقى من الجثث

كشفت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – أنها التزمت بعملية استخراج الجثث في قطاع غزة رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة.

وأكدت كتائب القسام في بيان نشرته على قناتها في تليغرام أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية.

وقالت القسام إنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وأن عليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع "وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته".

وتابعت كتائب القسام بالقول "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

جثة هدار غولدن

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت نقلا عن مصدر سياسي اليوم الأحد أن إسرائيل تطالب حماس بإعادة جثة هدار غولدن فورا، والذي استخرجت رفاته من رفح جنوبي قطاع غزة بعد أن كان أسيرا منذ عام 2014.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي للصحيفة إن تل أبيب تنظر إلى تسليم جثة غولدن "بخطورة بالغة".

وكان مصدر قيادي في كتائب القسام قال للجزيرة أمس السبت إن القسام انتشلت بصحبة فريق من الصليب الأحمر الدولي جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي قتل عام 2014 من نفق غربي مدينة رفح.

ويرتبط تسليم جثة غولدن في سياق تفاوضي حساس يتعلق بملف المقاتلين الفلسطينيين العالقين في رفح، حيث ربطت تقارير صحفية – بينها موقع أكسيوس- في الأيام الأخيرة بين تسليم جثة غولدن والسماح بممر آمن لإجلاء نحو 200 مقاتل من القسام عالقين في تلك المنطقة.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وقد بقيت 5 جثث تعود لتايلندي و4 إسرائيليين بينهم الضابط هدار غولدن الذي انتشلت جثته اليوم من رفح.