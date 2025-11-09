شهيد في خان يونس والاحتلال يواصل عمليات النسف بالقطاع

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على مناطق شرقي خان يونس.

كما أضاف مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف واسعة شرق خان يونس صباح اليوم، داخل مناطق ما يعرف بالخط الأصفر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويفصل الخط الأصفر الذي نص عليه الاتفاق بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالحركة داخلها في الجهة الغربية منه.

وفي الأثناء، ذكرت مصادر محلية أن مروحيات إسرائيلية فتحت نيرانها تجاه مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في محيط ميناء غزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار خروقاته التي أسفرت عن استشهاد 242 شهيدا، ونحو 614 إصابة، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.