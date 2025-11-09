ليسوتو.. مخاوف من تداعيات قانون الميراث الجديد

أعرب كبير زعماء منطقة ليريب، جويل موتسؤيني، عن قلقه أمام مجلس الشيوخ في ليسوتو إزاء تصاعد الخلافات الأسرية المرتبطة بتطبيق قانون التركات والميراث لعام 2024، محذرا من تأثيراته السلبية على الفئات الهشة مثل الأرامل والأيتام.

وخلال جلسة برلمانية، وجّه موتسؤيني أسئلة مباشرة إلى وزير العدل ريتشارد راموليتسي، متسائلا عن مدى اطلاع الوزارة على التوترات المتزايدة، وما إذا كانت بصدد اتخاذ تدابير لمعالجة الثغرات القانونية.

في المقابل، نفى راموليتسي وجود ارتفاع ملحوظ في القضايا المتعلقة بإدارة التركات، مؤكدا أن سجلات الوزارة ومكتب "المسؤول الأعلى" في المحكمة العليا لم ترصد أي طفرة غير اعتيادية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان 2024.

وقد ألغى القانون الجديد النظام العرفي المعروف بـ"قوانين ليروثولي"، الذي كان يمنح الابن الأكبر حق الإرث، واستبدله بنظام يضمن المساواة بين جميع الأبناء، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، كما وضع آليات لإدارة تركات القُصّر وذوي الإعاقة والمفقودين.

وجاء إقرار القانون ضمن حزمة إصلاحات تشريعية كانت شرطا للحصول على تمويل من برنامج تحدي الألفية بقيمة 322.5 مليون دولار أميركي، قبل أن تسحب الولايات المتحدة التمويل مطلع العام الجاري إثر قرارات تنفيذية للرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية.

ورغم الأهداف الإصلاحية للقانون، يرى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه تسبب في تعقيد العلاقات الأسرية، مطالبين بمراجعته وإشراك الزعامات التقليدية والمجتمعات المحلية لضمان استقرار النسيج الاجتماعي.