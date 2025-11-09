ألمانيا تسرّع تأشيرات النيجيريين لجذب الكفاءات

كشفت الحكومة الألمانية عن نيتها تسريع وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات للمواطنين النيجيريين، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الكفاءات من أفريقيا.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على العمالة في السوق الألمانية، خاصة في قطاعات الصحة والهندسة والتكنولوجيا.

وبحسب التصريحات الرسمية، تخطط برلين لرفع عدد التأشيرات الممنوحة للنيجيريين إلى أكثر من 10 آلاف سنويا، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار التي كانت تشكل عائقا لكثير من المتقدمين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي ألمانيا إلى معالجة النقص الحاد في اليد العاملة، والذي يُعد من أبرز التحديات لاقتصادها المتقدم.

نيجيريا شريك إستراتيجي لألمانيا

تعتبر نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأحد أهم شركاء ألمانيا في القارة.

ويُنظر إلى هذه التسهيلات على أنها رسالة سياسية واقتصادية تعكس رغبة برلين في تعزيز العلاقات الثنائية، ليس فقط على مستوى العمالة، بل أيضا في مجالات الاستثمار والتعاون التنموي.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تفتح الباب لموجة جديدة من الهجرة النظامية، بما يضمن مصالح الطرفين: ألمانيا التي تبحث عن اليد العاملة، ونيجيريا التي تسعى إلى توفير فرص أفضل لمواطنيها في الخارج.

دلالات أوسع

تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الدول الأوروبية على استقطاب الكفاءات من أفريقيا وآسيا، حيث تسعى الحكومات إلى مواجهة شيخوخة السكان ونقص العمالة.

وبالنسبة لنيجيريا، فإن هذه السياسة قد تمثل فرصة لتعزيز حضورها في أوروبا بأبنائها المهاجرين، الذين يُتوقع أن يسهموا في تحويلات مالية مهمة للاقتصاد المحلي.