ألمانيا تسرّع تأشيرات النيجيريين لجذب الكفاءات

برلين تخطط لمنح آلاف التأشيرات سنويا للنيجيريين (شترستوك)
Published On 9/11/2025
آخر تحديث: 16:08 (توقيت مكة)

كشفت الحكومة الألمانية عن نيتها تسريع وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات للمواطنين النيجيريين، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الكفاءات من أفريقيا.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على العمالة في السوق الألمانية، خاصة في قطاعات الصحة والهندسة والتكنولوجيا.

وبحسب التصريحات الرسمية، تخطط برلين لرفع عدد التأشيرات الممنوحة للنيجيريين إلى أكثر من 10 آلاف سنويا، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار التي كانت تشكل عائقا لكثير من المتقدمين.

MUNICH, GERMANY - JUNE 28: Asylum seekers mainly from Pakistan and Nigeria lie on blankets in a tent while continuing their hunger strike in the city center on June 28, 2013 in Munich, Germany. At least 19 of the hunger strikers have been taken to hospital since they began refusing liquids last Tuesday, and many of them have threatened to commit suicide if their demand for political asylum in Germany is not met. German authorities have so far refused to grant them asylum. (Photo by Johannes Simon/Getty Images)
إضراب لاجئين بعضهم من نيجيريا مطالبين بالحصول على اللجوء السياسي في ألمانيا (غيتي)

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي ألمانيا إلى معالجة النقص الحاد في اليد العاملة، والذي يُعد من أبرز التحديات لاقتصادها المتقدم.

نيجيريا شريك إستراتيجي لألمانيا

تعتبر نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأحد أهم شركاء ألمانيا في القارة.

ويُنظر إلى هذه التسهيلات على أنها رسالة سياسية واقتصادية تعكس رغبة برلين في تعزيز العلاقات الثنائية، ليس فقط على مستوى العمالة، بل أيضا في مجالات الاستثمار والتعاون التنموي.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تفتح الباب لموجة جديدة من الهجرة النظامية، بما يضمن مصالح الطرفين: ألمانيا التي تبحث عن اليد العاملة، ونيجيريا التي تسعى إلى توفير فرص أفضل لمواطنيها في الخارج.

A man sells tomatoes and peppers at the market in Kaduna, Nigeria, Thursday, Nov. 6, 2025. (AP Photo/Sunday Alamba)
الخطوة الألمانية ستوفر فرص عمل أفضل للنيجيريين عبر هجرة نظامية (أسوشيتد برس)

دلالات أوسع

تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الدول الأوروبية على استقطاب الكفاءات من أفريقيا وآسيا، حيث تسعى الحكومات إلى مواجهة شيخوخة السكان ونقص العمالة.

وبالنسبة لنيجيريا، فإن هذه السياسة قد تمثل فرصة لتعزيز حضورها في أوروبا بأبنائها المهاجرين، الذين يُتوقع أن يسهموا في تحويلات مالية مهمة للاقتصاد المحلي.

المصدر: الجزيرة + بيزنس إنسايدر

