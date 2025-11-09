الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل يومه الـ40 وأنباء عن انفراجة محتملة

يواصل مجلس الشيوخ الأميركي محاولاته لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، حيث أكد زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور جون ثون أن المجلس سيظل في حالة انعقاد دائم حتى التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي دخلت يومها الـ40.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أبدوا استعدادهم للتصويت لصالح حزمة من القوانين قد تنهي الإغلاق الحكومي.

وتواصلت الجلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، حيث قدم الجمهوريون 3 مشاريع قوانين لتوفير تمويل طويل الأجل لبعض الوكالات الحكومية.

ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن إقرار مشروع قانون التمويل الفدرالي بمجلس الشيوخ يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالحه.

ومضى 40 يوما على بدء الإغلاق الذي أضر بكثير من الموظفين الفدراليين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي في أنحاء الولايات المتحدة.

اضطرابات واسعة

وحذر وزير النقل الأميركي شون دافي من حدوث اضطرابات واسعة النطاق نتيجة تزايد حالات إلغاء وتأخير الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

وأوضح دافي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الوضع يزداد سوءا مع مرور الوقت بسبب تغيّب المراقبين الجويين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، شأنهم شأن باقي الموظفين الفدراليين.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من الرحلات اليومية بدءا من أول أمس الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.

ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 6% يوم الثلاثاء المقبل، ثم إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني.