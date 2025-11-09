الكونغو توقف شركة تعدين صينية بسبب تلوث بيئي

أعلنت وزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق أنشطة إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين جنوب البلاد عقب حادثة تسرب أثرت على أحياء سكنية بمدينة لوبومباشي ثاني أكبر مدن البلاد حسبما تقول السلطات.

وقال وزير المناجم لويس واتوم كابامبا في منشور عبر منصة إكس إنه زار المدينة بعد ورود تقارير عن تسرب من موقع تابع لشركة "كونغو دونغفانغ إنترناشونال ماينينغ"، مؤكدا أن الشركة لا تلتزم بالمعايير البيئية، مما تسبب في تلوث المياه وتعريض السكان لمخاطر صحية جسيمة.

تعليق قابل للتمديد

وأوضح الوزير أن قرار التعليق يمتد لـ3 أشهر قابلة للتجديد، مشددا على أن الشركة مطالبة بـ"إصلاح الأضرار البيئية بشكل كامل وضمان حقوق العاملين وتعويض السكان المتضررين والالتزام الصارم بمدونة التعدين"، مضيفا أن السلطات ستفتح تحقيقا في الحادثة.

وتُعد الشركة وحدة تابعة لمجموعة "تشجيانغ هوايو كوبالت" الصينية، وتستخرج أساسا النحاس والكوبالت من الكونغو التي تُنتج أكثر من 70% من إجمالي الكوبالت العالمي.

خلفية اقتصادية

وكانت السلطات الكونغولية قد جمدت صادرات الكوبالت في فبراير/شباط الماضي بهدف ضبط المعروض ورفع الأسعار، قبل أن ترفع الحظر جزئيا منتصف أكتوبر/تشرين الأول عبر نظام حصص.

لكن مصادر في القطاع أكدت لوكالة رويترز الشهر الماضي أن المنتجين ما زالوا ينتظرون موافقة حكومية لاستئناف الشحنات.

ويأتي تعليق أنشطة الشركة الصينية في وقت حساس بالنسبة لأسواق المعادن الإستراتيجية، إذ يُنظر إلى الكونغو باعتبارها لاعبا محوريا في تزويد الصناعات العالمية بالكوبالت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.