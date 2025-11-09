أخبار|الفلبين

العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار "فائق القوة" مع اقترابها من الفلبين

This handout photo taken on November 8, 2025 and received from the Coast Guard District Bicol shows coast guard personnel assisting residents to evacuate before Typhoon Fung-wong makes landfall in Mobo, Masbate province.
إجلاء سكان موبو بمقاطعة ماسباتي قبل وصول الإعصار فونغ وونغ (الفرنسية)
Published On 9/11/2025
آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)

أجلت الفلبين الأحد أكثر من 100 ألف شخص من السكان في جميع أنحاء المناطق الشرقية والشمالية، مع اشتداد قوة إعصار فونغ وونغ قبل وصوله المتوقع في وقت لاحق اليوم، منذرا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وعواصف عاتية.

وأطلقت تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من الفلبين، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق لوزون، بما في ذلك كاتاندوانيس والمناطق الساحلية في كامارينس نورتي وكامارينس سور، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث للعاصمة مانيلا ومحيطها.

TOPSHOT - This screen grab made from UGC handout video footage courtesy of Facebook user Edson Casarino taken and released on November 9, 2025 shows storm surges sending waves hurtling over streets of Virac along the coast of Catanduanes island, as super typhoon Fung-wong approaches the Philippines.
عواصف ترسل أمواجا تضرب شوارع فيراك على طول ساحل جزيرة كاتاندوانيس مع اقتراب الإعصار فونغ وونغ (الفرنسية)

وأعلنت الأرصاد الجوية في الفلبين أن العاصفة فونغ وونغ تحولت إلى "إعصار فائق القوة" مع اقترابها من البلاد التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار كالمايغي.

ومن المتوقع أن يصل إعصار فونغ وونغ، المعروف محليا باسم أوان، إلى اليابسة في إقليم أورورا وسط لوزون مساء اليوم الأحد على أقرب تقدير، محملا برياح تصل سرعتها إلى إلى 230 كيلومترا في الساعة.

In this photo provided by the Malacanang Presidential Communications Office, damaged homes beside Mananga Bridge in Talisay, Cebu Province, central Philippines on Friday Nov. 7, 2025 after Typhoon Kalmaegi devastated the province and claimed lives. (Malacanang Presidential Communications Office via AP)
منطقة تاليساي بمقاطعة سيبو وسط الفلبين بعد إعصار كالمايغي الذي ضرب البلاد قبل أيام (أسوشيتد برس)

وحذر خبير الأرصاد الجوية بنسون إيستاريجا -خلال مؤتمر صحافي- من أنه "بالإضافة إلى الرياح القوية، يمكننا أن نتوقع هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 200 مليمتر أو أكثر، مما قد يتسبب في فيضانات واسعة النطاق".

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية محلية ودولية.

ويقترب إعصار فونغ وونغ من الفلبين بعد أيام فقط من تعرض البلاد لإعصار كالمايغي الذي اجتاحها وأودى بحياة 204 أشخاص وخلف دمارا كبيرا، قبل أن يضرب فيتنام حيث أودى بحياة 5 أشخاص ودمر مناطق ساحلية.

المصدر: وكالات

