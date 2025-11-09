الحكومة الإسرائيلية: لن يتم نشر أي جنود أتراك بغزة

قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إنه لن يتم نشر أي جنود أتراك في قطاع غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات التي يُفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، في تصريحات للصحفيين: "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".

وتنص خطة ترامب على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، تتولى تدريجيا مسؤوليات الأمن والإدارة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. إلا أن هذه القوة لم تتأسس بعد، فيما تطالب عدة دول بمنحها تفويضا من مجلس الأمن الدولي قبل الشروع في تنفيذها.

وتتناقض التصريحات الإسرائيلية الجديدة مع ما قاله السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، في مؤتمر أمني عُقد في المنامة مطلع الشهر الجاري، حين أشار إلى أن تركيا ستشارك في المهمة الدولية في غزة، وذلك ردا على سؤال حول اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية هناك.

كذلك، صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، الشهر الماضي بأن أنقرة يمكن أن تضطلع "بدور بنّاء" في مرحلة ما بعد الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تفرض على إسرائيل أي وجود أجنبي على أراضيها.

ولا تزال المباحثات جارية بين الولايات المتحدة وحلفائها لوضع الإطار القانوني والسياسي لتشكيل القوة الدولية، في ظل خلافات حول تركيبتها ومهامها ومناطق انتشارها، خصوصا في ظل التحفظ الإسرائيلي على أي دور تركي مباشر داخل قطاع غزة.