الجيش السوداني يصد هجوما بالمسيرات ويقصف الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، في حين نفذ ضربات جوية على قوات الدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور.

وأفادت مصادر عسكرية للجزيرة بأن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت، مساء أمس وفجر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة استهدفت أحياء سكنية في المدينة، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار جسيمة.

في المقابل، أوضح مصدران عسكري وأمني أن الجيش نفذ ضربات جوية بطائرات مسيّرة على مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضاف المصدران أن عملية القصف شملت مواقع عسكرية، بينها عربات قتالية ومراكز إمداد في مدينة نيالا الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بعيدة المدى في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، كانت تُستخدم -وفق قوله- في قصف مناطق مأهولة، مما تسبب في أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين خلال الأيام الماضية.

وتأتي الهجمات على مدن في منطقة كردفان وسط تحذيرات أممية من تصاعد القتال في المنطقة.

وكانت تقارير تحدثت في الأيام القليلة الماضية عن بدء قوات الدعم السريع بحشد قوات لمهاجمة مناطق في كردفان عقب سيطرتها على مدينة الفاشر.

من جهة أخرى، نقلت مصادر طبية عن ازدياد حركة النزوح من مدينة الفاشر باتجاه بلدات طويلة وقولو وكورما ومليط في شمال دارفور، وسط صعوبات كبيرة في وسائل النقل وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للنازحين الذين اضطر كثير منهم إلى السير على الأقدام بعد أسابيع من الحصار الذي فُرض على المدينة.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.