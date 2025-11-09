الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات في الضفة والأغوار غدا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه سيطلق صباح الاثنين مناورات عسكرية بالضفة الغربية ومنطقة الأغوار ومناطق أخرى، مضيفا في بيان، أن المناورات ستنطلق في ساعات الصباح الباكر غدا، وتستمر لنحو 3 أيام.

وأضاف البيان أن التمرين سيشهد حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في تلك المناطق، ويأتي في إطار خطة التدريب السنوية لرفع جاهزية القوات، وفق تعبيره.

وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام من قرار بالبدء في تقليل عدد القوات في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.

إصابة فلسطيني

في هذه الأثناء أصيب شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل ببلدة الرام شمال مدينة القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، بإصابة شاب (21 عاما) برصاصتين في الصدر والكتف، في منطقة ضاحية البريد بالرام، بعد محاولته اجتياز جدار الفصل، وتم نقله للمستشفى.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير ماهر زهير سمارة، في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامه ومداهمته، فيما منع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

وقال رئيس بلدية بروقين، فائد صبرة، إن قوات إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل الأسير بسجون إسرائيل ماهر زهير سمارة وهدمته، فيما منعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ولفت إلى أن عملية الهدم تمت بذريعة صلتهما بـ"منفذ عملية إطلاق نار قرب البلدة نائل سمارة في 14 من الشهر ذاته"، والتي أدت في حينها إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة يعبد جنوب جنين، واقتحمت بلدات وقرى في رام الله وقلقيلية وطوباس، في إطار ما وصفته مصادر فلسطينية بـ"حملة تصعيد منظمة تستهدف الضفة الغربية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة".

إعلان

يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين، تحت غطاء حرب الإبادة التي شنها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

بؤرة استيطانية جديدة

وشرع مستوطنون إسرائيليون، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، بحسب منظمة حقوقية فلسطينية.

وقالت منظمة البيدر (غير حكومية) في بيان إن المستوطنين بدؤوا بإنشاء البؤرة قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة البدويين شرق عناتا، من خلال نصب غرف مؤقتة ووضع قواعد لبيوت مؤقتة، إضافة إلى نقل مواد ومعدات بناء.

وحذرت المنظمة من أن الخطوة قد تؤدي إلى تهجير التجمعات البدوية شمال شرق القدس، والحد من وصول سكانها إلى أراضيهم ومراعيهم التي يعتمدون عليها في الرعي والزراعة، معتبرة أن ما يجري يأتي ضمن سياسة مستمرة لفرض السيطرة على الأراضي وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن المستوطنين أقاموا 114 بؤرة استيطانية في عامي حرب الإبادة على غزة.