عودة ناشطين كينيين بعد احتجاز مثير للجدل في أوغندا

Kenyan human rights activists Nicholas Oyoo, left, and Bob Njagi, right, after their release from detention in Uganda arrive at Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi, Kenya, Saturday, Nov. 9, 2025. (AP Photo/Andrew Kasuku)
الناشطان الكينيان في مجال حقوق الإنسان، نيكولاس أويّو (يسار) وبوب نياجي يصلان مطار نيروبي، كينيا، أمس يوم السبت (أسوشيتد برس)
Published On 9/11/2025
آخر تحديث: 17:27 (توقيت مكة)

أفرجت السلطات الأوغندية عن ناشطين كينيين، بوب نياجي ونيكولاس أويّو، بعد احتجازهما لمدة 39 يوما في منشأة عسكرية سرية، وسط اتهامات بسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكان الناشطان قد اعتُقلا في سبتمبر/أيلول 2025 أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع المجتمع المدني الأوغندي، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والتدخل في الشؤون الداخلية.

وبحسب شهادتهما بعد الإفراج، فقد خضعا لاستجوابات مطولة بدون حضور قانوني، وتعرضا للتعذيب النفسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.

Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyoo are received after being freed following 38 days in disappearance and abduction in Uganda, at the Kisumu International airport in Kisumu, Kenya November 8, 2025. REUTERS/James Keyi
الناشطان الكينيان بوب نياجي ونيكولاس أويّو يصلان إلى مطار كيسومو الدولي بمدينة كيسومو، كينيا (رويترز)

وأكدا أنهما لم يُسمح لهما بالتواصل مع عائلاتهما أو محاميهما طوال فترة الاحتجاز، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط الحقوقية الإقليمية والدولية.

وتم الإفراج عنهما مساء الجمعة، السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عند معبر بوسيا الحدودي بين أوغندا وكينيا، حيث تسلمهما المفوض السامي الكيني في كمبالا، جواش مانجي.

وفي صباح اليوم التالي، نُقلا جوا إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، حيث استُقبلا من قبل عائلاتهما ونشطاء حقوقيين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والغضب.

وقد جاء الإفراج بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها الحكومة الكينية، إلى جانب حملات تضامن قادتها منظمات حقوقية مثل أمنيستي كينيا وفوكال أفريكا وجمعية المحامين الكينية، التي اعتبرت ما تعرض له الناشطان انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.

epa12512466 Kenyan human rights activist Nicholas Oyoo (C), who had been abducted in Uganda, is greeted by relatives and fellow activists upon his arrival at the Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi, Kenya, 08 November 2025. Two Kenyan human rights activists affiliated with the Free Kenya Movement were abducted by armed men on 01 October 2025 while they were in Uganda to monitor a political campaign rally of Ugandan opposition leader Bobi Wine, who is running in the upcoming January 2026 general elections. After 38 days of enforced disappearance, they were released at the Busia border town on the night of 07 November 2025, and are now back in Kenyan territory. EPA/DANIEL IRUNGU EPA/DANIEL IRUNGU EPA/DANIEL IRUNGU
استقبال الناشطين الكينيين الذي أطلقت أوغندا سراحهما بعد احتجاز  يقارب الشهرين (الأوروبية)

من جانبها، طالبت منظمات حقوق الإنسان في كينيا وأوغندا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تُقوض العمل المدني في المنطقة.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها النشطاء في شرق أفريقيا، في ظل تصاعد القيود المفروضة على الحريات العامة، وتنامي النزعة الأمنية في التعامل مع الأصوات المعارضة، ما يستدعي تعزيز آليات الحماية القانونية والتضامن الإقليمي والدولي.

المصدر: الجزيرة

