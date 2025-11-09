اعتداءات المستوطنين تشعل الضفة الغربية وسط صمت دولي

بينما تتجه الأنظار إلى قصف وحصار في قطاع غزة، تتصاعد في الضفة الغربية موجة اعتداءات غير مسبوقة ينفذها مستوطنون إسرائيليون على المدن والقرى الفلسطينية، بحماية جيش الاحتلال، فزرعت خوفا واسعا وألحقت أضرارا بالمنشآت والمزارعين والأهالي.

تصدرت مقاطع فيديو من مدن وبلدات مختلفة في الضفة الغربية قائمة المواد المتداولة على المنصات الفلسطينية، تُظهر مستوطنين مدججين بالسلاح يهاجمون البيوت ويطلقون النار باتجاه الأهالي، وسط وجود قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف الاعتداءات، بل حمتهم.

اعتداءات المستوطنين تُجبر 6 عائلات فلسطينية على ترك منازلها وأراضيها في منطقة فصايل الوسطى شمالي أريحا#الجزيرة pic.twitter.com/BnjedGZgGu — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 8, 2025

كما وثقت عدسات الصحفيين والنشطاء عمليات إحراق منازل ومركبات، واقتحام قرى، والاعتداء على المزارعين والرعاة، في مشاهد عمّت المنصات وأثارت موجة غضب واسعة وتنديدا شعبيا.

ووصف ناشطون ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة بأنه "إرهاب محمي رسميا"، ينفذه مستوطنون ينتمون إلى منظمات متطرفة لها أهداف واضحة في المدن والقرى الفلسطينية.

وأشار ناشطون آخرون إلى أن المستوطنين ليسوا أفراداً طائشين أو "طرفًا ثالثا"، بل هم الوجه المكشوف للاحتلال، الذراع التي تقوم بما لا تريد الحكومة الإسرائيلية أن توقّع عليه.

📌هكذا تتجلّى الحقيقة بلا تجميل: المستو؛طنون ليسوا أفراداً طائشين ولا “طرفاً ثالثاً ، بل هم الوجه المكشوف للاحـ ـتلال… الذراع التي تقوم بما لا تريد حكومتهم أن تكتب توقيعها عليه. هذه ليست “اعتداءات فردية” كما يدّعون، بل سياسة دولة كاملة:

تحمي المستوطن، وتسلّحه، وتفتح له الطريق،… pic.twitter.com/0J9ktm847e — إيمان طوالبة (@Emantawalbeh333) November 8, 2025

وأضافوا أن هذه ليست "اعتداءات فردية" كما يدّعون، بل سياسة دولة كاملة تحمي المستوطن، وتسلحه، وتفتح له الطريق، وتغلق التحقيقات، وفعل إبادة ممنهج، بحيث يُقال لاحقا: لا يوجد أحد هنا.

ولفت عدد منهم إلى أن المستوطن هو "الجندي الذي نُزع عنه الزي العسكري فقط"، والاحتلال هو من يعطيه القرار ويغطي جريمته.

ورأى مغردون أن تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة يأتي ضمن سياسة إسرائيلية منظمة لفرض واقع استيطاني جديد، واستغلال انشغال العالم بغزة لتوسيع السيطرة على الأرض.

وحذر عدد منهم من استمرار الصمت الدولي، حتى لا تتحول الضفة إلى ساحة مفتوحة لإرهاب المستوطنين، دون رقيب أو محاسبة.

وأشار مدونون إلى أن اعتداءات عصابات المستوطنين تجاوزت كل الحدود، وهي تجري على مرأى ومسمع العالم وكل الحكومات التي تدعي الحرص على القانون الدولي، لكنها ترفض فرض أي عقوبات على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلية.

د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية:

اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية تجاوزت كل الحدود و هي تجري على مرأى ومسمع العالم و كل الحكومات التي تدعي الحرص على القانون الدولي و ترفض في الوقت نفسه فرض أي عقوبات على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلية. pic.twitter.com/jsSrbMTyhf — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 8, 2025

واختتم مدونون "إن الضفة لم تعد تشهد اعتداءات متفرقة، بل سياسة منهجية لخلق منطقة طاردة للسكان، بحماية جيش الاحتلال وتواطؤ دولي.

شهر أكتوبر سجّل أعلى معدل لهجمات المستوطنين منذ بدء التوثيق عام 2006

20% من الشهداء الفلسطينيين 2025 أطفال

عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي الأعلى منذ سنوات

الضفة لم تعد تشهد اعتداءات متفرقةبل سياسة منهجية لخلق منطقة طاردة للسكان تحت حماية جيش الاحتلال وتواطؤ دولي pic.twitter.com/5sQDNUeOo5 — Najwa Daher (@daher_najw39328) November 7, 2025

في ذات السياق، قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجوما على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في تتبع هذه الهجمات في عام 2006.