استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقي "دون خلل"

تستمر عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي تجري قبل يومين من الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، حيث قال مسؤولون عراقيون، إن عملية الاقتراع تجري بشفافية عالية، دون تسجيل أي خلل.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن عملية التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية تسير بانسيابية عالية وتدفق كبير للناخبين، وإن مراكز الاقتراع وصلت إلى نصف طاقتها في الساعات الأولى للتصويت.

وأضافت المفوضية أنه لم يرد، حتى الآن، أي شكوى عن أعطال في الأجهزة الانتخابية.

وفتحت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في البرلمانيات في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء.

مشاركة وتنافس

ويشارك في هذا التصويت مليون و313 ألفا و859 ناخبا عسكريا، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4501 محطة اقتراع في عموم البلاد.

ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، منهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.

سلطات ومهمات

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث يضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتمتلك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، كما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها مراكز بحثية عراقية معدلات مشاركة متوسطة إلى منخفضة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مقارنة مع سابقاتها. وأرجعت ذلك إلى أسباب عدة، منها دعوات بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، لكن هذه الاستطلاعات تباينت خاصة في الكتلة الأكثر عددا والمرشحة لتشكيل الحكومة.