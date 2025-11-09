إغلاق صناديق الاقتراع الخاص قبل يومين من الانتخابات البرلمانية بالعراق

أغلقت صناديق الاقتراع الخاص بقوات الجيش والأمن في العراق اليوم الأحد ضمن الانتخابات البرلمانية التي تقام لعامة الناخبين بعد غد الثلاثاء.

وشهدت 18 محافظة عراقية منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي عملية الاقتراع الخاص لنحو 1.3 مليون ناخب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والمنافذ الحدودية ووزارتي البيشمركة والداخلية في إقليم كردستان. كما شارك في اقتراع اليوم أكثر من 26 ألفا و500 نازح.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات في البلاد، فإن نسبة المشاركة وصلت إلى 67% حتى منتصف اليوم.

وأعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن إقليم كردستان سجل أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% بالمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية.

وجرى تصويت اليوم الأحد في أكثر من 800 مركز انتخابي يضم نحو 4500 محطة موزعة في عموم البلاد.

وذكرت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت بشكل طبيعي وسط حضور كبير للمراقبين الدوليين.

ومن المنتظر أن يتوجه العراقيون يوم الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت العام لانتخاب الدورة البرلمانية السادسة لمرحلة ما بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 7768 مرشحا، للفوز ببطاقة لدخول البرلمان المكون من 329 مقعدا.

وستكون الانتخابات مدخلا لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي إلى حد كبير مخصص للأكراد، ولتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة من طريق التوافق وقد تستغرقان أشهرا.