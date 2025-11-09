إسرائيل تتسلم جثة الأسير هدار غولدن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم جثة أسير إسرائيلي من الصليب الأحمر، وأكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الجثة للضابط الإسرائيلي هدار غولدن الأسيرِ منذ2014.

وقال مكتب نتنياهو إن الجثة في طريقها إلى إسرائيل وستخضع للفحوص اللازمة للتأكد من هويتها.

ووفقا للإجراءات الإسرائيلية المعلنة سيُنقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي لإجراء عملية التعرّف عليه بواسطة الحمض النووي.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس في أحد أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد بيان القسام الالتزام باستكمال استخراج الجثث، رغم أن العملية جرت في المرحلة الماضية في ظروف معقدة وصعبة للغاية، وأكدت أن استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.

وكان غولدن يبلغ من العمر 23 عاما عند مقتله مطلع أغسطس/آب 2014 خلال عملية الجرف الصامد،، وأسر جثمانه من قبل كتائب القسام أثناء وقف لإطلاق النار استمر 72 ساعة في حينه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، لم تقدم القسام أي معلومة بشأن غولدن.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت الفصائل الفلسطينية، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28.

لكن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق تسلم بعض رفاته.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد نحو 9500 شهيد فلسطيني لا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إعلان

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.