أوكرانيا تحذر الأفارقة من الانضمام إلى الحرب: "ليست حربكم"

KYIV, UKRAINE - OCTOBER 20: Ukrainian Military Ombudsman Olha Reshetylova attends the “Human in the Military” conference on October 20, 2025 in Kyiv, Ukraine. The “Human in the Military” conference organized by the “Principle” Human Rights Center together with the Military Ombudsman, the Ministry of Defense Health Department, and the MoD Directorate for Service Members’ Rights. The event brought together over 350 participants, including military personnel, medical professionals, and government representatives. Discussions focused on personnel policy, military healthcare, and human-rights protection. Speakers emphasized people-centered approaches, veteran support, improved mobilization, and development of the medical system. The conference became an open platform for dialogue, sharing experience, and developing solutions to strengthen Ukraine’s defense capability, with people as its core value. (Photo by Arsen Dzodzaiev/Global Images Ukraine via Getty Images)
ريشيتيلوفا تشارك في مؤتمر "الإنسان في الجيش" بكييف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (غيتي)
Published On 9/11/2025
آخر تحديث: 09:40 (توقيت مكة)

حذرت أولها ريشيتيلوفا مفوضة الرئيس الأوكراني لحماية حقوق العسكريين وأسرهم المواطنين الأفارقة من الانخراط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن هذه المعركة ليست حربهم، وأنهم لن يحظوا بأي حماية دبلوماسية في حال تعرضهم للأسر أو الأذى.

وجاءت تصريحاتها خلال مؤتمر نظمه الصليب الأحمر الدولي في جوهانسبرغ، حيث دعت الأفارقة إلى مقاومة محاولات التجنيد الروسية، مشيرة إلى أن من يُدعى للقتال من قبل الروس لن يتلقى أي دعم حين يقع في مأزق، في وقت تحقق فيه حكومة جنوب أفريقيا في قضية 17 مواطنا عالقين بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، دون معلومات عن الجهة التي قاتلوا لصالحها.

DOBROPILLYA, UKRAINE - AUGUST 23: (EDITORS NOTE: Image depicts death and contains graphic content) Volunteer searchers from the "Platsdarm" group work, identifying the bodies of fallen soldiers on August 23, 2025 in Dobropillya, Ukraine. Around the village of Dobropillya, in Ukraine's Donetsk region, Ukrainian forces are trying to prevent Russian troop buildups and destroy their logistics before an anticipated autumn offensive. (Photo by Nikoletta Stoyanova/Getty Images)
متطوعان يحاولان تحديد هويات جثث الجنود القتلى في دوبروبيليا بأوكرانيا (غيتي)

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 تم تجنيد مواطنين من جنوب أفريقيا وكينيا وزامبيا وسيراليون، سواء في صفوف القوات الروسية أو الأوكرانية.

وقالت ريشيتيلوفا "بعضهم جُنّد من مراكز الاحتجاز مقابل وعود بالمزايا والمال، لكن فرص النجاة من الخطوط الأمامية تبقى ضئيلة".

وتؤكد المسؤولة الأوكرانية أن عددا من الأسرى الأفارقة محتجزون في أوكرانيا، بينهم كيني وغاني وسيراليوني وربما جنوب أفريقي، ويُعاملون وفق المعايير الإنسانية وتحت رقابة منظمات دولية مثل الصليب الأحمر.

لكنها شددت على ضرورة أن تضغط الدول الأفريقية على موسكو لاستعادة مواطنيها، لأن روسيا لا تهتم إلا بجنودها، على حد تعبيرها.

ورغم وجود مقاتلين أجانب في صفوف أوكرانيا مثل الكولومبيين فإن ريشيتيلوفا تعترف بغياب البنية التحتية اللازمة لحمايتهم، مشيرة إلى أن التحديات تشمل الحواجز الثقافية واللغوية وصعوبة إعادة جثث القتلى إلى ذويهم في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول.

واقترحت ريشيتيلوفا اعتماد أخذ عينات الحمض النووي للمقاتلين الأجانب عند وصولهم، لتسهيل التعرف على هوياتهم في حال الوفاة.

وتولت ريشيتيلوفا -وهي صحفية وناشطة سابقة- منصبها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتكليف من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبدأت بصياغة قانون لإنشاء مؤسسة المفوض العسكري، قبل أن يقر البرلمان القانون لاحقا.

KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 27: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks to journalists in Ukraine's Presidential Office after retuning from the US where he met with President Donald Trump and spoke at the United Nations General Assembly, on September 27, 2025 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
زيلينسكي يتحدث إلى الصحفيين في مكتب الرئاسة الأوكرانية (غيتي)

ومنذ توليها المنصب تلقت نحو 9 آلاف شكوى من الجنود وعائلاتهم تتعلق في معظمها بالرعاية الصحية وطلبات النقل ومصير المفقودين.

وتقول إنها تتدخل شخصيا لحل النزاعات، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل المباشر مع المواطنين، معتبرة أن هذا الدور هو مساهمتها في تحقيق النصر.

وفي ختام حديثها شددت ريشيتيلوفا على أن إنهاء الحرب يتطلب دعما دبلوماسيا من الدول الأفريقية، قائلة إن هذه المعركة ليست فقط من أجل أوكرانيا، بل من أجل القيم المشتركة التي يجب أن تتكاتف الدول للدفاع عنها، على حد قولها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

