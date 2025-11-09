"أفاد" التركية تقدم مساعدات غذائية لأسر نازحة بالسودان

قدمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) مساعدات غذائية إلى 1500 أسرة نزحت إلى مدينة بورتسودان (شرق) من مختلف أنحاء السودان.

وفي حديثه للأناضول، قال حمزة طاش دالان نائب رئيس "أفاد" إنهم قدموا أيضا ألف خيمة ومثلها سلات غذائية إلى مناطق نزوح السودانيين في تشاد المجاورة للسودان.

وأشار إلى اعتزامهم توزيع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على السودانيين في المناطق التي نزحوا إليها، وذلك بناء على البيانات والمعطيات التي قاموا بتحديدها ميدانيا قبل الشروع في توزيع المساعدات.

📍 Sudan

📍 Darfur

📌AFAD’dan Sudan’a İnsani Yardım Desteği Sudan'ın Darfur eyaletine bağlı El Feşir kentinde yaşanan iç çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan yerlerinden edilerek insani yardıma muhtaç duruma düşmüştür. Devletimiz adına, AFAD Başkanlığımız tarafından yürütülen… pic.twitter.com/1dQFPNqYgR — AFAD (@AFADBaskanlik) November 8, 2025

وبدوره، قال سفير أنقرة في الخرطوم فاتح يلدز إن تركيا حكومة وشعبا تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، ولا سيما مدينة الفاشر.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب الشعب السوداني، مبينا أن وفدا من "أفاد" وصل السودان مؤخرا والتقى مسؤوليه، لتحديد كمية ونوعية الاحتياجات الإنسانية في الوقت الراهن.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، يسيطر "الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.