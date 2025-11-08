زوبعة تخلف 6 قتلى ومئات الجرحى ودمارا شبه كامل لبلدة برازيلية

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 750 آخرين، جراء زوبعة مدمرة ضربت، اليوم السبت، ولاية بارانا جنوبي البرازيل.

وأعلنت السلطات المحلية أن الزوبعة خلفت دمارا شبه كامل في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو التي يقطنها نحو 14 ألف نسمة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الزوبعة، التي استمرت لبضع دقائق فقط، كانت مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها نحو 250 كيلومترا في الساعة وتساقط كثيف للبرد، مما تسبب في انهيار واسع للمنازل والمحال التجارية والمدارس.

وأظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الهائل، في حين شبّه مسؤولون محليون البلدة بـ"ساحة حرب".

وقالت روزيلي دالكاندون، وهي من سكان البلدة، أمام متجرها المدمر "لقد دمرت الزوبعة كل شيء… البلدة والمنازل والمدارس".

وأكدت سلطات الولاية أن 90% من البلدة تضررت بالكامل، في حين لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وأوضح قائد الدفاع المدني في ولاية بارانا، فرناندو شونيغ، لموقع "جي 1" الإخباري أن الزوبعة ضربت مركز البلدة مباشرة، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث وسط الركام.

وأضاف "عندما تضرب هذه الظواهر منطقة حضرية، تكون الخسائر فادحة ومميتة للغاية".

وأُقيم مركز إيواء مؤقت في بلدة مجاورة لإغاثة المتضررين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملها لانتشال الضحايا وإغاثة المصابين.

وشهدت ولايات أخرى في جنوب البرازيل، بينها سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول، عواصف ورياحا قوية مصحوبة بتساقط للبرد.

وكانت المنطقة نفسها قد عانت العام الماضي من فيضانات مدمّرة في ولاية ريو غراندي دو سول، أسفرت عن أكثر من 200 قتيل وتشريد نحو مليوني شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية بتاريخ البلاد الحديث، والتي ربطها الخبراء بتداعيات التغير المناخي.

وأعلن الرئيس لولا دا سيلفا إرسال فريق وزاري وخبراء إغاثة إلى موقع الكارثة، في حين أصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا من عواصف شديدة تشمل كل أنحاء ولاية بارانا وولايتي سانتا كاتارينا وريو غراندي دي سول الجنوبيتين.