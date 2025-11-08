القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح

قال مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة إن القسام انتشلت -اليوم السبت- جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه تم انتشال جثامين 6 شهداء من مكان انتشال جثة غولدن الذي قتل في عملية للمقاومة عام 2014.

وأظهرت مشاهد حصرية للجزيرة انتشال عناصر القسام برفقة فريق من الصليب الأحمر جثة الضابط الإسرائيلي من أحد أنفاق رفح.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة إن فريقا من الصليب الأحمر الدولي وعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دخلوا إلى حي تل السلطان غربي مدينة رفح للبحث عن جثة جندي إسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحي يقع ضمن منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم التعرف على الجثة التي سلمتها كتائب القسام للصليب الأحمر أمس، بعد استكمال فحوص الطب الشرعي.

وأضاف الديوان أن الجثة تعود لأسير إسرائيلي هو ليؤر رودايف، وهو جندي احتياط قتل في كيبوتس بير يتسحاك في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وبقيت 5 جثث تعود لـ4 إسرائيليين -بينهم الضابط هدار غولدن الذي انتشلت جثته اليوم من رفح- وتايلندي.

وتعود الجثث التي سلمتها المقاومة حتى الآن لـ20 إسرائيليا ونيباليا وتنزانيّا وتايلنديا.

وترهن إسرائيل انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلّم بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين، نظرا للدمار الهائل في غزة الذي يعوق الوصول إلى مواقع الدفن، مطالبة الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

جثامين الشهداء

في غضون ذلك، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وقال مراسل الجزيرة إن الصليب الأحمر الدولي نقلت جثامين الشهداء الفلسطينيين من معبر كيسوفيم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن إجمالي عدد الجثامين التي سلمها الجانب الإسرائيلي بلغ حتى الآن 300 جثمان لم يُتعرف منها إلا على 89 شهيدا.

ويأتي تسليم إسرائيل الدفعة الـ11 من جثامين الشهداء الفلسطينيين عقب إعلان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية في وقت سابق أنه تم التعرف على الجثة التي تسلمتها إسرائيل من غزة أمس.

وقالت إدارة لجنة الجثامين في غزة إنه تم دفن 144 جثمانا في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح وسط القطاع لتعذر التعرف عليهم.

وكشفت معاينة جثامين الشهداء التي نُقلت إلى قطاع غزة أن عددا منهم كانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين وعليهم آثار طلقات نارية مما يشير إلى أن قوات الاحتلال أعدمتهم.