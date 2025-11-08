مصابون في استهداف إسرائيلي سيارة جنوبي لبنان

أغارت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين موجهين، صباح اليوم السبت، على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات يشنها الجيش الإسرائيلي على لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الغارة أدت إلى وقوع مصابين، دون أنباء عن قتلى أو هوية المستهدفين حتى اللحظة.

والليلة الماضية، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الإسرائيلية العسكرية استهدف حفارة في ساحة بليدا جنوبي البلاد.

صورة لل"الرابيد" المستهدف في مدينة بنت جبيل والمعلومات عن وقوع إصابتين pic.twitter.com/sYoQ7g3ite — Sawt El Mada (@Sawtelmada) November 8, 2025

وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وتعقيبا على الهجوم، عد الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان أصدره مساء الخميس تلك الغارات، جريمة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن إسرائيل تمعن في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبرت بيروت عن انفتاحها على التفاوض.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي حينها أن غاراته تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، زاعما أن الهجمات تأتي للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.