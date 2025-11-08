أخبار

عاجل | مراسلة الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

Published On 8/11/2025
آخر تحديث: 09:25 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

