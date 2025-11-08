صمت في العراق قبيل الانتخابات التشريعية ودعوات للتصويت بكثافة

دخل العراق -اليوم السبت- الصمت الانتخابي قبل ساعات على انطلاق الاقتراع الخاص، ويومين على الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية المقررة في البلاد.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيانها الموجه إلى جميع التحالفات والأحزاب والمرشحين في البلاد إن فترة الصمت تتطلب التوقف عن أي أعمال ترويجية للمرشحين أو الأحزاب بهدف كسب تأييد الناخبين.

ويدلي أفراد القوات الأمنية والعسكرية بأصواتهم غدا الأحد في الاقتراع الخاص، في حين تجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي الثلاثاء المقبل في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 7768 مرشحا، بينهم 5520 رجلا و2248 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات.

وفي بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، قال رشيد إن هذه الانتخابات تشكل استحقاقا وطنيا كبيرا، ومرحلة مهمة نحو إرساء السلام والاستقرار والتنمية في العراق.

كما دعا رئيس الوزراء العراقيين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وقال إنه لن يتم فرض حظر على التجول يوم الاقتراع.

واعتبر السوداني أن هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي الذي يسير فيه العراق.

وكانت الداخلية العراقية أعلنت الأربعاء الماضي إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع والمراكز الانتخابية، مشيرة إلى أنها نشرت 159 ألفا من عناصر الأمن.