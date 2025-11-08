روسيا: بوتين وضع النقاط على الحروف والعمل جار لتنفيذ تجربة نووية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم السبت، إن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف الوزير أن روسيا لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي للجيش الأميركي باستئناف التجارب النووية.

من جانبه، أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن على بلاده الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأميركية التجارب النووية.

وقال نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".

وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".

وأعاد هذا التصريح إلى الأذهان اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد.

وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".

تصعيد جديد

وقال نيبينزيا "بطبيعة الحال أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تجر منذ أوائل التسعينيات".

وأشار إلى أن "هذا قد يؤدي إلى تصعيد جديد، وجولة جديدة من سباق التسلح، وعواقب لا يمكن التنبؤ بها عموما"، موضحا: "لكننا نتابع الأمر، ونراقب".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.

وترأس الرئيس بوتين، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي. وخلال الاجتماع، صرح وزير الدفاع أندريه بيلاسوف، بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في موقع تجارب "نوفايا زيمليا".

وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.