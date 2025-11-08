رئيس جيبوتي يعلن ترشحه لولاية سادسة

أعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، الذي يتولى الحكم منذ عام 1999، ترشحه رسميا لولاية رئاسية سادسة في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2026، بحسب بيان أصدرته رئاسة جيبوتي.

وجاء إعلان الترشح خلال مؤتمر استثنائي عقده حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، الحزب الحاكم، في قصر الشعب بالعاصمة جيبوتي، بحضور قيادات الحزب ومندوبين من مختلف أنحاء البلاد.

وأكد البيان أن الرئيس جيله، البالغ من العمر 77 عاما، وافق على ترشيحه "بامتنان"، مجددا التزامه بالعمل من أجل "الوحدة والاستقرار والتنمية في ظل الظروف العالمية الصعبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع على تصويت البرلمان لصالح تعديل دستوري ألغى الحد الأقصى لسن المرشحين للرئاسة، الذي كان محددا بـ75 عاما.

وكان الدستور قد عُدّل عام 2010 ليسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين، ما مهد الطريق لاستمراره في السلطة.

ويُعتبر جيله المرشح الأوفر حظا في غياب منافسين بارزين، إذ فاز في الانتخابات السابقة عام 2021 بنسبة تجاوزت 97% من الأصوات، بينما يهيمن ائتلافه السياسي "الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية" على البرلمان.

وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك في مايو/أيار الماضي، ألمح جيله إلى نيته خوض الانتخابات المقبلة، قائلا "أحب بلدي إلى درجة لن أسمح له بأن يخوض مغامرة غير مسؤولة قد تؤدي إلى الانقسام".

كما ردّ الرئيس الجيبوتي على الشائعات بشأن وضعه الصحي قائلا إنه "بحاجة فقط إلى إنقاص بعض الوزن، وما عدا ذلك فكل شيء على ما يُرام".

ويُعد إسماعيل جيله ثاني رئيس لجيبوتي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1977، وقد شهدت البلاد في عهده تحولات اقتصادية وتنموية كبيرة، أبرزها تطوير البنية التحتية وتعزيز موقع البلاد الإستراتيجي كمركز لوجستي في منطقة القرن الأفريقي.