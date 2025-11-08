إسرائيل تجدد توغلها في القنيطرة السورية

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- انتهاكاته في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، عبر توغل قواته وإقامتها حاجزا أمنيا في إحدى قرى المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن 9 عربات عسكرية إسرائيلية انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية، وصولا إلى قرية أوفانيا، قبل أن تتجه نحو مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين أوفانيا وتل أحمر.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 4 سيارات عسكرية من نقطة البرج في مدينة القنيطرة باتجاه قرية الصمدانية الغربية، حيث أقامت حاجزا عسكريا في موقع خزان المياه المهدم بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية إضافية باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم باتجاه قرية الصمدانية الغربية ومزرعة جورة الشيخ بريف القنيطرة. pic.twitter.com/kq4akZoeD2 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 8, 2025

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث يشتكي الأهالي من تكرار عمليات التوغل نحو أراضيهم الزراعية، وتدمير مساحات واسعة من الغابات، إضافة إلى إقامة حواجز وتفتيش المارة واعتقال عدد من المواطنين.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة التوغل اليوم وما نتج عنه، غير أن دمشق تدين مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.

وقد كثّف جيش الاحتلال عملياته داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، وأدت إلى سقوط ضحايا وتدمير بنى تحتية.