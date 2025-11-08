ترامب يعفي المجر عاما من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليفه اليميني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء مدة عام واحد من العقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز الروسيين، عقب لقائهما في البيت الأبيض الجمعة، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض أمس الجمعة.

وبينما يحض ترامب الدول الأوروبية الأخرى على التوقف عن شراء النفط الروسي، الذي يقول إنه يمول حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا، استغل أوربان زيارته الأولى إلى البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة للحصول على معاملة خاصة.

وكان ترامب قد فرض، الشهر الماضي، عقوبات على أوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت، شملت تهديدا بفرض مزيد من العقوبات على كيانات في الدول التي تشتري النفط من هاتين الشركتين.

وفي أول اجتماع ثنائي بينهما منذ عودة ترامب إلى السلطة، شرح أوربان له سبب حاجة بلاده إلى استخدام النفط الروسي، معتبرا أن المسألة حيوية بالنسبة للمجر وتعهد بتوضيح "العواقب التي سيتحملها الشعب المجري والاقتصاد المجري في حال توقُف إمدادات النفط والغاز من روسيا".

من جهته برر ترامب في حديث إلى الصحفيين إعفاء المجر لأنها دولة مغلقة ولا بحر لديها، ما يجعلها مضطرة للاعتماد على خطوط الأنابيب والنفط والغاز الروسيين، في حين انتقد الدول الأوروبية الأخرى التي تشتري النفط والغاز من روسيا.

وفي الوقت نفسه، تعهدت المجر بشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار، وفق المسؤول الأميركي.

وتعتمد المجر على الطاقة الروسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ما أثار انتقادات من بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وحافظ رئيس الوزراء المجري على علاقات وثيقة مع كل من موسكو وواشنطن، في حين كان في كثير من الأحيان يعارض بقية دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على روسيا.

إعلان

وعرض أوربان استضافة قمة في بودابست بين ترامب وبوتين، لكن الرئيس الأميركي ألغى اللقاء في أكتوبر/تشرين الأول وفرض عقوبات على موسكو لأول مرة منذ رئاسته.