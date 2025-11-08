البارزاني: تأجيل حل الخلافات بين بغداد وأربيل سيجلب الصداع لكل العراق

حذّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، من أن استمرار تأجيل حل الخلافات بين بغداد وأربيل سيجلب الصداع لجميع العراق.

وفي مقابلة مع قناة "روداو" الكردية، أكد البارزاني أن الدعم الإقليمي والدولي لا يزال قائما لوجود إقليم كردستان قوي ضمن العراق، مشيرا إلى أن بغداد هي العمق الإستراتيجي لكردستان، وأن حل القضايا العالقة سيقود البلاد نحو مزيد من الاستقرار.

وأوضح أن الظروف التي كتب فيها الدستور عام 2003 تختلف عن واقع العراق اليوم، الذي يشهد قدرا من الاستقرار والتحسن الاقتصادي.

وبشأن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، قال البارزاني إنها لن تصل إلى مرحلة الانسداد، داعيا للحوار بين جميع القوى.

وأكد أن أربيل والسليمانية ودهوك تشكل وحدة لا تتجزأ، مشددا على أهمية توحيد الخطاب الكردستاني في بغداد ووجود معارضة بنّاءة تراقب أداء الحكومة.

في السياق ذاته، اعتبر أن الانتخابات التشريعية المقررة في العراق 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تمثل بداية لمرحلة جديدة.

ويقع إقليم كردستان شمال العراق، ويلاصق حدود 3 دول هي سوريا في الغرب، وتركيا في الشمال، وإيران في الشرق والجنوب.