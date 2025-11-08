الحزب الحاكم بجيبوتي يرشّح إسماعيل جيله لولاية رئاسية سادسة

رشّح حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، الحزب الحاكم في جيبوتي، الرئيس إسماعيل عمر جيله لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال مؤتمر استثنائي عقده في قصر الشعب بالعاصمة جيبوتي، بحضور قيادات الحزب ومندوبين من مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي ترشيح جيله، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، في ظل تعديل دستوري أتاح له الترشح مجددًا، ليخوض بذلك سباقا انتخابيا جديدا في 9 أبريل/نيسان المقبل، وسط توقعات واسعة بفوزه، بالنظر إلى هيمنة الحزب على المشهد السياسي في البلاد.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أعلن الرئيس جيله قبوله ترشيح الحزب، معتبرًا أن تجديد الثقة به "تعبير صادق عن إرادة الشعب الجيبوتي وإيمانه بمستقبل مشرق للوطن"، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب "مزيدًا من العمل والتكاتف لترسيخ وحدة الأمة وتعزيز مكتسبات الدولة".

وأضاف أن جيبوتي استطاعت الحفاظ على استقرارها رغم التحولات السياسية والاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم، داعيًا المواطنين إلى التمسك بروح الوحدة والعدالة والمساواة، ومعلنًا عزمه طرح برنامج وطني متوازن يهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة وصون الاستقرار.

ويُعد إسماعيل جيله ثاني رئيس لجيبوتي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1977، وقد شهدت البلاد في عهده تحولات اقتصادية وتنموية كبيرة، أبرزها تطوير البنية التحتية وتعزيز موقع البلاد الإستراتيجي كمركز لوجستي في منطقة القرن الأفريقي.