الاتحاد الأفريقي يدعو لاحترام سيادة نيجيريا ويرفض تهديدات ترامب

Flags of African Union Member states are seen during the 38th African Union (AU) Summit, where leaders will elect a new head of the AU Commission, at the AU Headquarters in Addis Ababa on February 15, 2025. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)
الاتحاد الأفريقي أكد دعمه لنيجيريا في مواجهة تهديدات ترامب بتدخل عسكري ضدها (الفرنسية)
Published On 8/11/2025
آخر تحديث: 00:07 (توقيت مكة)

أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي اتهمت فيها حكومة نيجيريا بالتواطؤ في عمليات قتل تستهدف المسيحيين، ملوّحةً بإمكانية التدخل العسكري تحت ذريعة "الدفاع عن الحرية الدينية".

وفي بيان رسمي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، شددت المفوضية على التزامها الراسخ بمبادئ السيادة وعدم التدخل، والحرية الدينية، وسيادة القانون، كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والصكوك ذات الصلة.

U.S. President Donald Trump holds a note that was handed to him by U.S. Secretary of State Marco Rubio during a roundtable on antifa, an anti-fascist movement Trump designated a domestic "terrorist organization" via executive order on September 22, at the White House in Washington, D.C., U.S., October 8, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب يحمل مذكرة سلمتها له الولايات المتحدة. وزير الخارجية ماركو روبيو خلال مائدة مستديرة حول أنتيفا، وهي حركة مناهضة للفاشية، صنف ترامب "منظمة إرهابية" محلية بموجب أمر تنفيذي في 22 سبتمبر، في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 8 أكتوبر 2025. رويترز/إيفلين هوكشتاين صور اليوم من TPX
الرئيس ترامب اعتبر أن المسيحيين في نيجيريا يواجهون تهديدا وجوديا، مهددا بالتدخل عسكريا لحمايتهم (رويترز)

وأكد البيان أن جمهورية نيجيريا الاتحادية تُعد دولة عضوة محورية في الاتحاد، وتلعب دورًا أساسيًا في الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، والتكامل القاري، مشددًا على ضرورة احترام حقها السيادي في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك الأمن وحقوق الإنسان، وفقًا لدستورها والتزاماتها الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أبوجا، متهمًا السلطات النيجيرية بالتقاعس عن حماية المسيحيين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات داخل أفريقيا وخارجها، وسط تحذيرات من تداعيات مثل هذه التصريحات على الأمن الإقليمي.

Nigeria's Chief of Army Staff, Lieutenant-General Waidi Shaibu, arrives to inspect troops during a tour of Theatre Command Operation Lafiya Dole at Maimalari Cantonment in Maiduguri, Borno State, Nigeria, November 7, 2025. REUTERS/Ahmed Kingimi
رئيس أركان الجيش النيجيري، الفريق أول وايدي شعيبو، يتفقد القوات في ولاية بورنو، نيجيريا (رويترز)

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن نيجيريا تواجه تحديات أمنية معقدة تطال مواطنيها من مختلف الأديان، تشمل عنف الجماعات المتطرفة، واللصوصية، والصراعات الطائفية، والنزاعات على الموارد، داعيًا إلى تعاون دولي وإقليمي لدعم قدراتها في مواجهة هذه التحديات، وحماية جميع المواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي العنف.

وفي موقف واضح، رفضت المفوضية ما وصفته بـ"الخطاب الذي يستغل الدين كسلاح"، معتبرة أن تبسيط التحديات الأمنية في إطار ديني قد يعيق الحلول الفعالة ويهدد استقرار المجتمعات.

تصميم خاص خريطة نيجيريا
(الجزيرة)

ودعت المفوضية الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى اعتماد الحوار الدبلوماسي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء القدرات، بدلًا من التهديدات الأحادية بالتدخل العسكري، التي قد تقوّض جهود السلام القاري، وتتناقض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي في إدارة النزاعات سلميا.

وختم البيان بالتأكيد على استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم لنيجيريا عبر هيكل السلام والأمن، وبرامج بناء القدرات، والشراكات الإستراتيجية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

المصدر: الجزيرة

