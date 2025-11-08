أخبار|فلسطين

الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل مستوى قياسيا

HEBRON, WEST BANK - OCTOBER 23: Settlers attempt to prevent Palestinians from harvesting olives on October 23, 2025 in Si'ir, Hebron, West Bank. The West Bank's olive harvest season, which began earlier this month, is an important part of Palestinian culture and the local economy but increasingly precarious as Palestinians face attacks by Israeli settlers. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), around three dozen attacks on Palestinians across 27 villages in the second week of October were related to the ongoing harvest. Palestinians also face roadblocks and other impediments imposed by Israeli security forces that prevent them from accessing their land. (Photo by Faiz Abu Rmeleh/Getty Images)
مستوطنون يمنعون فلسطينيين من قطف الزيتون الذي يعد جزءا من الثقافة والاقتصاد المحليين (غيتي)
Published On 8/11/2025
آخر تحديث: 03:29 (توقيت مكة)

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجوما على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في تتبع هذه الهجمات في عام 2006.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلا إن هذه الهجمات، التي أسفرت عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط 8 وقائع يوميا.

وقال المكتب "منذ عام 2006، وثّقنا أكثر من 9600 هجوم من هذا النوع. ووقع 1500 منها تقريبا هذا العام وحده، أي ما يقارب 15% من الإجمالي".

وتُمثل الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني، محورا رئيسيا في المساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسّعت المستوطنات فيها بوتيرة سريعة، مما أدى إلى تقسيم الأراضي.

وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال المكتب إن بياناته تشير إلى مقتل 42 طفلا فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام وحتى يوم الأربعاء.

وأضاف "هذا يعني أن واحدا من كل 5 فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025 كان طفلا".

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق من قبل وكالة رويترز.

وتأتي الهجمات في الضفة الغربية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول، والذي أوقف معظم القتال وأدى إلى عودة الأسرى الإسرائيليين.

المصدر: رويترز

