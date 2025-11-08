اعتقال مسؤول أوكراني سابق بدعوى الاختلاس

أمرت محكمة في كييف بإبقاء الرئيس السابق لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية فولوديمير كودريتسكي قيد الاحتجاز على خلفية شبهات اختلاس أموال عامة، في خطوة أثارت مخاوف من تدخل سياسي مع دخول البلاد شتاءها الرابع في ظل الحرب.

وقالت النيابة إن كودريتسكي -الذي أُقيل من منصبه العام الماضي- متهم بالمشاركة في اختلاس 13.7 مليون هريفنيا (نحو 327 ألف دولار) عام 2018.

وأصدرت محكمة منطقة بيتشيرسك في كييف قرارا يقضي بتطبيق إجراء وقائي في شكل احتجاز ضد كودريتسكي، على أن يبقى في السجن لمدة شهرين قبل المحاكمة ما لم يدفع كفالة قدرها 300 ألف دولار.

وقالت رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الأوكراني أنستاسيا رادينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن القضية تبدو في الوقت الراهن شكلا من أشكال الضغط السياسي على كودريتسكي.

استهداف سياسي

في المقابل، قال كودريتسكي إن الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس تندرج في إطار حملة سياسية ضده، هدفها الأساسي إسكات المعارضين والأصوات المنتقدة.

وأكد المدير السابق لشركة الكهرباء أن "هذه الاتهامات موضوع سياسي بحت، ولم تكن لتحدث لولا تدخل من مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي". وأضاف: "ربما أرادوا إسكاتي فقط، ولإظهار ما سيحدث للآخرين إذا علّوا على مسائل حساسة".

ورغم أن المراقبين أشادوا بجهود كودريتسكي في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع استمرار الهجمات الروسية المتكررة التي تسببت بانقطاعات واسعة، فإنه أجبر على الاستقالة عام 2024 بعد خلافات مع وزارة الطاقة ومكتب الرئيس، في خطوة أثارت قلق الاتحاد الأوروبي.

وأثارت إقالة كودريتسكي واعتقاله استياء عاما في أوكرانيا، إذ أصدرت مراكز أبحاث أوكرانية بارزة بيانا مشتركا دعت فيه السلطات إلى ضمان "النزاهة والموضوعية والحياد السياسي" في القضية.

وتأتي هذه التطورات بعد بضعة أشهر من مواجهة زيلينسكي احتجاجات غير مسبوقة خلال فترة الحرب على تشريع يُنظر إليه على أنه يقوض استقلالية هيئات مكافحة الفساد.