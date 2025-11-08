إسرائيل تعلن التعرّف على هوية جثة أسير تسلمتها أمس

أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتياهو أنه تم التعرف على الجثة التي تم تسليمها من غزة أمس، بعد استكمال فحوص الطب الشرعي.

وأضاف الديوان أن الجثة تعود لأسير إسرائيلي هو ليؤر رودايف وأنه تم تبليغ عائلته.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رودايف هو جندي احتياط قتل في كيبوتس بير يتسحاك يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وكان مراسل الجزيرة قال إن كتائب القسام وسرايا القدس سلمتا الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي بعد أن عُثر عليها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء الماضي، جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، في خطوة جديدة ضمن التفاهمات الجارية بين حماس والوسطاء.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا أحياء، وسلّمت جثث 21 من أصل 28، وقد بقيت 6 جثث داخل القطاع وفق التقديرات الإسرائيلية.

وترهن إسرائيل انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلّم بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين، نظرا للدمار الهائل في غزة الذي يعيق الوصول إلى مواقع الدفن، مطالبةً الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي تسليم الجثة أمس الجمعة لتكون الـ22 منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال جهود الوسطاء مستمرة لتثبيت التهدئة ودفع المفاوضات نحو تنفيذ بقية بنود الاتفاق.