54 جريحا في انفجار مجهول قرب مدرسة بجاكرتا

أصيب ما لا يقل عن 54 شخصا بجروح الجمعة، جراء انفجار مجهول المصدر قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

جاء ذلك، في تصريح مقتضب لقائد الشرطة في جاكرتا أسيب إيدي سوهيري بدون أن يورد معلومات حول مصدر الانفجار.

وقال أسيب، في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في"، إن "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة حوالي 54 شخصا بجروح، بعضهم إصاباتهم طفيفة، والبعض الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".

وأظهرت صور التقطت اليوم فريقا هندسيا يحمل معدات للكشف عن المتفجرات في طريقه لموقع الانفجار بالقرب من مجمع مدرسي، بينما يقف أفراد من الشرطة المسلحة خارج المكان.