10 ملايين دولار لمعلمة أميركية تعرضت لإطلاق نار من تلميذها

منحت محكمة أميركية أمس الخميس تعويضا قدره 10 ملايين دولار لمعلمة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.

وأطلق طفل النار على آبي زويرنر البالغة 28 عاما في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا في يناير/كانون الثاني 2023، مما أدى إلى إصابتها في يدها وصدرها، وبقيت في المستشفى أسبوعين.

ورفعت المعلمة دعوى قضائية ضد إيبوني باركر مساعدة مدير المدرسة، متهمة إياها بتجاهل تحذيرات بشأن إحضار الطفل مسدسا إلى المدرسة.

وطالبت زويرنر بتعويض قدره 40 مليون دولار بتهمة الإهمال الجسيم، موضحة في شهادتها خلال المحاكمة أنها ظنت لوهلة أنها ستموت.

وحُكم على والدة التلميذ -الذي أطلق النار على المعلمة- بالسجن لما يقارب 4 سنوات بعد إدانتها بإهمال الطفل وبتهمة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

في المقابل، لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.

وتُعد حالات إطلاق النار من أطفال دون سن العاشرة في المدارس نادرة، مع أن الحوادث التي تشمل الأطفال الصغار والأسلحة النارية في منازلهم شائعة في الولايات المتحدة.

ووثقت قاعدة بيانات جمعها الباحث الأميركي ديفيد ريدمان ما يقارب 15 حادثة من هذا النوع منذ سبعينيات القرن الماضي.