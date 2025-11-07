أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

10 ملايين دولار لمعلمة أميركية تعرضت لإطلاق نار من تلميذها

Newport News Circuit Court Judge Matthew Hoffman sidebars with attorneys during Former Richneck Elementary School teacher Abby Zwerner's civil lawsuit against the former assistant principal of the school where Zwerner was shot, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Newport News, Va. (Stephen M. Katz/The Virginian-Pilot via AP, Pool)
قاضي محكمة دائرة نيوبورت نيوز يتحدث مع المحامين خلال الدعوى التي رفعتها زويرنر (أسوشيتد برس)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 13:17 (توقيت مكة)

حفظ

منحت محكمة أميركية أمس الخميس تعويضا قدره 10 ملايين دولار لمعلمة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.

وأطلق طفل النار على آبي زويرنر البالغة 28 عاما في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا في يناير/كانون الثاني 2023، مما أدى إلى إصابتها في يدها وصدرها، وبقيت في المستشفى أسبوعين.

ورفعت المعلمة دعوى قضائية ضد إيبوني باركر مساعدة مدير المدرسة، متهمة إياها بتجاهل تحذيرات بشأن إحضار الطفل مسدسا إلى المدرسة.

وطالبت زويرنر بتعويض قدره 40 مليون دولار بتهمة الإهمال الجسيم، موضحة في شهادتها خلال المحاكمة أنها ظنت لوهلة أنها ستموت.

وحُكم على والدة التلميذ -الذي أطلق النار على المعلمة- بالسجن لما يقارب 4 سنوات بعد إدانتها بإهمال الطفل وبتهمة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

في المقابل، لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.

وتُعد حالات إطلاق النار من أطفال دون سن العاشرة في المدارس نادرة، مع أن الحوادث التي تشمل الأطفال الصغار والأسلحة النارية في منازلهم شائعة في الولايات المتحدة.

ووثقت قاعدة بيانات جمعها الباحث الأميركي ديفيد ريدمان ما يقارب 15 حادثة من هذا النوع منذ سبعينيات القرن الماضي.

المصدر: الفرنسية

إعلان