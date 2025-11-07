هجوم أوكراني على القرم وروسيا تتحدث عن مكاسب في زاباروجيا

أعلن الجيش الأوكراني أن قوات خاصة نفذت ضربة استهدفت البنية التحتية للوقود الروسي في شبه جزيرة القرم أمس الخميس، مشيرا إلى استخدام مسيّرات لضرب مستودع للوقود، مما أدى إلى تدمير خزان وإصابة قطارين محملين بمنتجات نفطية.

في المقابل، نفذت القوات الروسية أمس نحو 750 ضربة في 17 بلدة بمنطقة زاباروجيا شملت 9 غارات جوية و498 هجوما بطائرات مسيّرة، وفق الجيش الأوكراني الذي أشار أيضا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار في المباني السكنية والبنى التحتية والمركبات، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وذكرت القوات الأوكرانية أنها استهدفت مستودعات عدة للوقود ومواقع تخزين داخل سيمفروبول ومحيطها بشبه جزيرة القرم، مما تسبب في اندلاع حرائق وأضرار جسيمة باحتياطيات الوقود للقوات الروسية.

كما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في أوديسا إصابة بعض منشآت الطاقة في المنطقة بعد استهداف روسي لها بطائرات مسيرة.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدمير معظم المسيّرات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على بلدة أوسبينوفكا في زاباروجيا، وأنها أنهت عملية السيطرة على الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك.

وأفادت مواقع عسكرية روسية بأن القوات الروسية تكثف ضغطها على الأحياء الجنوبية والشمالية من ميرنوغراد، في وقت تشن فيه القوات الجوية الروسية غارات على بلدة غريشينو بمنطقة بوكروفسك في دونيتسك، مما يعطل العمليات اللوجستية أمام القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنها صدت 11 هجوما للجيش الأوكراني من بلدة غريشينو كانت تهدف إلى تحرير القوات الأوكرانية المحاصرة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن محور بوكروفسك شرقي البلاد ما زال يشهد أشد المعارك، مشيرة إلى أن قواتها تصدت أمس لأكثر من 50 هجوما روسيا في المنطقة.

كما أعلنت الهيئة عن استمرار المواجهات قرب كوبيانسك وليمان وسلوفيانسك.

إعلان

وتتبادل موسكو وكييف التأكيدات والاتهامات بشأن السيطرة على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا.

وتدعي روسيا تحقيق مكاسب ميدانية في جبهتي دونيتسك وخاركيف، في حين تؤكد أوكرانيا صد الهجمات والتقدم بمواقع إستراتيجية.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".