منظمات ماليزية تدعو لمقاطعة الشركات المتعاملة مع إسرائيل

كوالالمبور– ناشدت منظمات ماليزية داعمة لفلسطين الشركات المحلية الكبرى التوقف عن التعامل مع مثيلاتها التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في حين اتهم مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية شركات ماليزية بـ"التواطؤ مع جرائم الاحتلال".

وقال المجلس في بيان له إن بعض الشركات الماليزية "تقيم شراكات مع شركات دولية تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية أو تقدم معدات للتدمير الشامل في قطاع غزة، إضافة إلى شركات صناعات حربية تزود إسرائيل بالسلاح".

ودأب نشطاء وممثلون عن المؤسسات الداعمة لفلسطين على تنظيم وقفات احتجاجية أمام ناطحة السحاب مَردكيا 118، نسبة إلى عدد طبقاتها، في كوالالمبور، والتي تملكها هيئة الاستثمار الماليزية (بي إن بي) وهي واحدة من الصناديق السيادية الرئيسية في البلاد.

ويضم المبنى مكاتب شركات تصنفها حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) ضمن الشركات المتواطئة مع جرائم الاحتلال، مثل شركة (سايم دربي) الشركة الماليزية التي تعمل في مجالات منها: زراعة نخيل الزيت والتطوير العقاري، وتعتمد في معداتها على منتجات شركة "كاتر بيلر" الأميركية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بجرافات دي 9.

نجاحات كبيرة

وقالت الدكتورة تشي أسما إبراهيم – الناشطة في رعاية الطفل والمرأة والحفاظ على البيئة – للجزيرة نت إنها لن تتوقف عن مطالبة الشركات المحلية بمقاطعة مثيلاتها العالمية التي تتعاون مع الاحتلال، مضيفة "هذه العلاقة شراكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين".

وأفادت أن دعوات المقاطعة تقتصر على تلك المتورطة بدعم الاحتلال بأي طريقة، وتضرب بـ "كاتر بيلر" مثالا في مساعدة الاحتلال على ارتكاب جائم التدمير الشامل في قطاع غزة وبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، إضافة إلى قتل العديد من الأبرياء والأطفال والنساء.

وانضمت أسما إبراهيم إلى حملة مقاطعة إسرائيل بعد ما شاهدته من جرائم لا تنتهي في قطاع غزة.

وأوضحت أنها تركز على الحملات التي تستهدف الشركات المحلية الكبرى التي تتعاون مع شركات عالمية تدعم الاحتلال، مؤكدة أن حملات المقاطعة "حققت نجاحات كبيرة في قطاعات بيع التجزئة، مثل المطاعم ومحلات بيع القهوة الجاهزة، خلافا للشركات الكبرى التي تكترث بالتضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني".

بدوره قال البروفيسور أول الدين في الجامعة الوطنية الماليزية (يو كي إم) إنه لن يترك فرصة دون مطالبة الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها بالابتعاد عن الشركات والمؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وطالب في تصريح للجزيرة نت الحكومة والشركات الكبرى بمراعاة المشاعر الشعبية، ورفض جرائم الإبادة بالأفعال.

ورأى الدكتور محمد نظري عميد كلية الأعمال في جامعة الملايا ورئيس مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا أن نجاح المقاطعة الشعبية مقابل عدم تجاوب الشركات الحكومية والخاصة، يعود إلى صلابة الموقف الشعبي الذي يريد أن يرى وقفا للإبادة الجماعية ورؤية فلسطين حرة.