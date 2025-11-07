مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم بجيبوتي لاختيار مرشحه للرئاسة

أعلن حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، الحاكم في جيبوتي، عن عقد مؤتمر استثنائي السبت في قصر الشعب بالعاصمة، لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أبريل/نيسان 2026، وذلك استجابةً لما وصفه بـ"إرادة الشعب"، وفق بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه.

ووصف الحزب المؤتمر بأنه "تاريخي"، مشيرًا إلى أنه سيجمع كافة أعضائه ومسؤوليه ومندوبيه، في خطوة تهدف إلى تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

ورغم أن اختيار المرشح يتم عادةً بالإجماع من قبل قيادة الحزب، وعلى رأسها رئيسه إسماعيل عمر جيله، رئيس الجمهورية، فإن الأخير لم يعلن بعد موقفه الرسمي بشأن الترشح لولاية جديدة، بحسب البيان.

وأشار الحزب إلى أن التعديل الدستوري الأخير، الذي أُقرّ بناءً على توافق وطني واسع، يتيح للرئيس جيله الترشح قانونيا للانتخابات المقبلة، ما يفتح الباب أمام تجديد الثقة به من قبل القاعدة الشعبية.

وأكد البيان أن المؤتمر سيكون مناسبة لأعضاء الحزب ومندوبيه، ومن خلالهم للشعب الجيبوتي، للتعبير عن دعمهم لترشح جيله، ومواصلة ما وصفه بـ"المسار السياسي والتنموي" الذي يقوده لصالح البلاد.

وأضاف أن المؤتمر سيشكل "دليلا حيا على الثقة الشعبية والدعم غير المشروط" الذي يحظى به الرئيس، مشيرًا إلى أن خطابه المرتقب سيحمل رسائل تتعلق بالحوار الوطني والوحدة، ويرسم ملامح مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لجيبوتي.

ودعا الحزب وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية هذا الحدث السياسي البارز، الذي اعتبره "فصلا جديدا في تاريخ البلاد".