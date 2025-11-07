أخبار|جيبوتي

مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم بجيبوتي لاختيار مرشحه للرئاسة

epa12362284 President of Djibouti Ismail Omar Guelleh (C) attends the Second Africa Climate Summit (ACS2) in Addis Ababa, Ethiopia, 08 September 2025. The summit, which brings together African heads of state to set a global example for tackling the climate crisis, is scheduled to run until 10 September 2025. EPA/MINASSE WONDU HAILU
يتوقع أن يرشح الحزب الحاكم في جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية جديدة بعد تعديل الدستور (الأوروبية)
Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 23:06 (توقيت مكة)

أعلن حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، الحاكم في جيبوتي، عن عقد مؤتمر استثنائي السبت في قصر الشعب بالعاصمة، لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أبريل/نيسان 2026، وذلك استجابةً لما وصفه بـ"إرادة الشعب"، وفق بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه.

ووصف الحزب المؤتمر بأنه "تاريخي"، مشيرًا إلى أنه سيجمع كافة أعضائه ومسؤوليه ومندوبيه، في خطوة تهدف إلى تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

صورة من مدينة جيبوتي - Place du 27 Juin 1977 (Place Menelik) at the heart of the European Quarter, Djibouti City, Djibouti, Africa - الموسوعة
الحزب الحاكم اعتبر وعد بمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لجيبوتي (غيتي)

ورغم أن اختيار المرشح يتم عادةً بالإجماع من قبل قيادة الحزب، وعلى رأسها رئيسه إسماعيل عمر جيله، رئيس الجمهورية، فإن الأخير لم يعلن بعد موقفه الرسمي بشأن الترشح لولاية جديدة، بحسب البيان.

وأشار الحزب إلى أن التعديل الدستوري الأخير، الذي أُقرّ بناءً على توافق وطني واسع، يتيح للرئيس جيله الترشح قانونيا للانتخابات المقبلة، ما يفتح الباب أمام تجديد الثقة به من قبل القاعدة الشعبية.

وأكد البيان أن المؤتمر سيكون مناسبة لأعضاء الحزب ومندوبيه، ومن خلالهم للشعب الجيبوتي، للتعبير عن دعمهم لترشح جيله، ومواصلة ما وصفه بـ"المسار السياسي والتنموي" الذي يقوده لصالح البلاد.

تصميم خاص خريطة جيبوتي
خريطة جيبوتي (الجزيرة)

وأضاف أن المؤتمر سيشكل "دليلا حيا على الثقة الشعبية والدعم غير المشروط" الذي يحظى به الرئيس، مشيرًا إلى أن خطابه المرتقب سيحمل رسائل تتعلق بالحوار الوطني والوحدة، ويرسم ملامح مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لجيبوتي.

ودعا الحزب وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية هذا الحدث السياسي البارز، الذي اعتبره "فصلا جديدا في تاريخ البلاد".

المصدر: الجزيرة

