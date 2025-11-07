حزب غباغبو يقاطع الانتخابات البرلمانية وسط انقسام المعارضة

أعلن الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو، زعيم حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار، أن حزبه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويأتي هذا القرار في وقت يرى فيه مراقبون، أنه يمنح الحزب الحاكم مزيدا من السيطرة على المشهد السياسي، بينما اختار حزب الديمقراطيين الإيفواريين، الحليف التقليدي للمعارضة، خوض غمار الاستحقاق.

وجاء إعلان المقاطعة عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب برئاسة غباغبو، حيث بررت القيادة موقفها بغياب شروط انتخابات نزيهة، وبمناخ سياسي واجتماعي متدهور يتسم، وفقها، بالقمع والملاحقات القضائية.

كما أكد الحزب أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة، وصفتها المعارضة بأنها "غير دستورية".

وترى اللجنة المركزية، أن تكرار التلاعب بالعملية الانتخابية، وانحياز المؤسسات الرقابية، واستمرار قمع المعارضة، تمثل مؤشرات على "سطو انتخابي جديد قيد الإعداد".

إلى جانب ذلك، جدّد الحزب دعمه المعتقلين السياسيين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب دامانا أديا المعروف بـ"بيكاس"، الذي اعتبر اعتقاله مسيسا ومخالفا للقانون.

وفي المقابل، قرر حزب الديمقراطيين الإيفواريين برئاسة تيجان ثيام المشاركة في الانتخابات التشريعية، ما يعكس تباينا في خيارات المعارضة بشأن كيفية مواجهة تمديد حكم وتارا.