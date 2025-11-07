أخبار|كوت ديفوار

حزب غباغبو يقاطع الانتخابات البرلمانية وسط انقسام المعارضة

Former Ivory Coast President Laurent Gbagbo addresses delegates of his newly formed political party, the African People's Party-Ivory Coast, shortened to its French acronym, PPA-CI, in Abidjan Sunday Oct. 17, 2021. The creation of Gbagbo's political new party comes amid lingering questions about his future political aspirations. He served as president from 2000 until his arrest in 2011 after he refused to concede defeat to Alassane Ouattara. (AP Photo/Diomande Ble Blonde)
الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو (أسوشيتد برس)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 14:34 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو، زعيم حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار، أن حزبه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويأتي هذا القرار في وقت يرى فيه مراقبون، أنه يمنح الحزب الحاكم مزيدا من السيطرة على المشهد السياسي، بينما اختار حزب الديمقراطيين الإيفواريين، الحليف التقليدي للمعارضة، خوض غمار الاستحقاق.

وجاء إعلان المقاطعة عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب برئاسة غباغبو، حيث بررت القيادة موقفها بغياب شروط انتخابات نزيهة، وبمناخ سياسي واجتماعي متدهور يتسم، وفقها، بالقمع والملاحقات القضائية.

كما أكد الحزب أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة، وصفتها المعارضة بأنها "غير دستورية".

وترى اللجنة المركزية، أن تكرار التلاعب بالعملية الانتخابية، وانحياز المؤسسات الرقابية، واستمرار قمع المعارضة، تمثل مؤشرات على "سطو انتخابي جديد قيد الإعداد".

الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو (يمين) مع المعارض البارز تيجان ثيام الذي قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية (وكالات)

إلى جانب ذلك، جدّد الحزب دعمه المعتقلين السياسيين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب دامانا أديا المعروف بـ"بيكاس"، الذي اعتبر اعتقاله مسيسا ومخالفا للقانون.

وفي المقابل، قرر حزب الديمقراطيين الإيفواريين برئاسة تيجان ثيام المشاركة في الانتخابات التشريعية، ما يعكس تباينا في خيارات المعارضة بشأن كيفية مواجهة تمديد حكم وتارا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان