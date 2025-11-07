كازاخستان تقرر الانضمام لاتفاقات أبراهام

أعلنت كازاخستان أنها ستنضم إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، المعروفة باسم اتفاقات أبراهام، في خطوة وصفت بالرمزية نظرا إلى العلاقات القائمة بينها وبين تل أبيب.

وقالت حكومة كازاخستان في بيان إن "انضمامنا المرتقب إلى اتفاقات أبراهام يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

وكان المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف قد صرح -الخميس- بأنه بصدد الإعلان عن انضمام إحدى الدول إلى اتفاقات أبراهام، لكنه امتنع عن ذكر اسمها.

بيد أن موقع أكسيوس الأميركي ذكر أن الدولة هي كازاخستان التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود، وأضاف أنها ستنضم إلى الاتفاقات للمساعدة في "إعادة تنشيطها".

ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف هو واحد من 5 زعماء من آسيا الوسطى سيعقدون اجتماع قمة في البيت الأبيض، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرى في تعزيز اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أولوية دبلوماسية.