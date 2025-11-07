رئيس لبنان: ملتزمون بالاتفاق مع إسرائيل لكنها تضاعف اعتداءاتها

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الجمعة التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل أواخر 2024 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا"، مؤكدا أن إسرائيل تضاعف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وتواصل احتلال التلال الخمس.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، قال عون إنه "كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كليا وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور 60 يوما على الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل 5 تلال".

وأنهى هذا الاتفاق، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، في حين تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

وأشار عون، وفق البيان، إلى أن إسرائيل "تُضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضد أبنائه".

وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وتعقيبا على الهجوم، عد عون في بيان أصدره مساء الخميس تلك الغارات، "جريمة مكتملة الأركان"، لافتا إلى أن إسرائيل "تمعن" في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبرت الأخيرة عن "انفتاحها على التفاوض".